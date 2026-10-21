Tỷ giá USD hôm nay 21/10: Tỷ giá trung tâm giảm về mức 25.634 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng sáng 21/10

Bắt đầu ngày làm việc 21/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.634 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên liền trước. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng tăng nhẹ, nơi niêm yết cao nhất hiện có giá 26.076 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,80 điểm.

Sáng 21/10, Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.660 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.070 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 10 đồng/USD ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV niêm yết tại mức 25.690 đồng/USD mua vào và bán ra 26.070 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 10 đồng/USD ở chiều bán ra so với cuối phiên 20/10.

Techcombank đóng cửa ở mốc 25.676 - 26.076 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 25.660 - 26.050 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB có giá 25.660 đồng/USD mua vào và 26.050 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.000 đồng/USD (mua vào) và bán ra tại 26.080 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Chiều 20/10, Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.680 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.060 đồng/USD, bằng với mức công bố phiên trước.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày thứ sáu không thay đổi so với phiên trước, niêm yết tại 25.685 đồng/USD mua vào và bán ra 26.060 đồng/USD. Techcombank đóng cửa ở mốc 25.610 - 26.140 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên mở cửa cùng ngày giá mua đi ngang và giá bán tăng 6 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 25.690 - 26.050 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB có giá 25.690 đồng/USD mua vào và 26.050 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.680 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.060 đồng/USD, giảm nhẹ cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo Investing.com, USD/JPY đã duy trì ngay dưới đường trung bình 200 ngày trong nhiều phiên liên tiếp, nhưng chưa xuất hiện đà giảm rõ rệt. Khi phe mua vẫn chưa từ bỏ cuộc chơi, cặp tỷ giá có thể ghi nhận một nhịp tăng đáng kể trong những ngày tới nếu phe bán mất quyền kiểm soát tại vùng giá hiện tại.

Trước thời điểm công bố CPI, đồng USD đã giảm nhẹ nhưng vẫn giữ được phần lớn mức tăng gần đây. Đồng tiền này tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng tương đối cứng rắn về chính sách của Fed. Dữ liệu định vị thị trường cũng cho thấy nhà đầu tư vẫn ưu tiên các vị thế mua USD so với hầu hết đồng tiền chủ chốt, đặc biệt là euro.

Mặc dù các vị thế mua USD có vẻ đã khá đông đúc, riêng yếu tố này chưa đủ để khẳng định một đợt đảo chiều sắp xảy ra.

USD/JPY giảm nhẹ trong phiên hôm qua, trong khi đồng USD cũng suy yếu so với một số đồng tiền khác. Tuy nhiên, giá dầu đã phục hồi từ mức thấp và đóng cửa đi ngang. Nếu giá dầu thô tiếp tục tăng, đồng USD có thể dễ dàng lấy lại đà tăng, đặc biệt so với các đồng tiền của những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng. Đồng USD chưa có biến động đáng kể, nhưng những yếu tố này có thể giúp đồng tiền này lấy lại đà trước khi Mỹ công bố dữ liệu CPI vào cuối ngày thứ Tư.