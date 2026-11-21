Tỷ giá USD hôm nay, cuối ngày 20/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.659 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại đồng loạt tăng, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 25.991 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động ở mức 103,793 điểm, giảm 27 điểm.

Tỷ giá USD cuối ngày 20/11 tại Ngân hàng Nhà nước:

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.570 VND/USD mua vào và 25.980 VND/USD bán ra, tăng 40 đồng/USD so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, BIDV niêm yết ở mức 25.580 - 25.960 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng/USD so với phiên liền trước.

Viettinbank giao dịch quanh mốc 25.546 - 25.991 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 32 đồng/USD so với phiên liền trước .

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.250 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.290 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ

Theo Reuters, đồng USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ nhưng vẫn dao động gần mức cao nhất trong 19 tháng tại phiên giao dịch sáng thứ Sáu.

Đồng bạc xanh đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, trong khi những lo ngại liên quan đến hoạt động đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) khiến các nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ những tài sản trú ẩn an toàn. Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, dao động quanh mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2025.

Đà tăng kéo dài nhiều tuần qua của đồng bạc xanh đã tăng tốc kể từ ngày 10/11, thời điểm số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến củng cố những dự đoán về khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ. Cùng với đó, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng cần xem xét khả năng tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12.