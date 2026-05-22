Tỷ giá USD hôm nay 22/5: Giá bán USD tự do ở mức 26.550 đồng/USD

Khép lại giao dịch ngày thứ Năm (21/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mốc 25.135 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi giá bán USD, vẫn là 26.391 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 99,18 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 21/5

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.131 - 26.391 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên làm việc trước đó.

Ngân hàng BIDV chiều tối nay không điều chỉnh mới, hiện ở mốc 26.161 - 26.391 đồng/USD (mua vào và bán ra). Techcombank dừng làm việc tại 26.095 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.391 đồng/USD, giảm 10 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán so với phiên trước đó.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.662 - 26.391 đồng/USD. Còn ACB tạm dừng làm việc tại mức 26.150 đồng/USD mua vào và 26.391 đồng/USD bán ra, bằng với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ niêm yết ở 26.500 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.550 đồng/USD, không thay đổi kể từ phiên cập nhật trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ambar Warrick chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Chỉ số đô la và hợp đồng tương lai chỉ số đô la đều tăng khoảng 0,1% vào thứ Năm, duy trì ở mức gần với mức cao nhất trong sáu tuần đạt được hồi đầu tuần. Biên bản cuộc họp cuối tháng 4 của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy ngày càng nhiều quan chức đang cân nhắc việc tăng lãi suất trước tình trạng lạm phát gia tăng.

Biên bản cuộc họp cho thấy đa số các nhà hoạch định chính sách của FED đã ra tín hiệu sẵn sàng "thắt chặt chính sách" nếu lạm phát duy trì ổn định trên mức mục tiêu 2% của FED. Biên bản cũng chỉ ra xu hướng ngày càng cứng rắn hơn của ngân hàng trung ương trước khi Kevin Warsh nhậm chức chủ tịch".