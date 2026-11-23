Tỷ giá trong nước ổn định

Tỷ giá USD chiều 22/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.659 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại cũng giữ ổn định, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 25.980 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động ở mức 103,82 điểm.

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.570 VND/USD mua vào và 25.980 VND/USD bán ra, ổn định ở cả 2 chiều mua vào - bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, BIDV niêm yết ở mức 25.580 - 25.960 VND/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cuối phiên liền trước.

Viettinbank giao dịch quanh mốc 25.540 - 25.980 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 6 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 11 đồng/USD ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

ACB niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.600 - 25.990 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.250 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.290 đồng/USD, giữ ổn định so với chốt phiên giao dịch ngày 20/11.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD thế giới

Đồng USD khép lại tuần giao dịch với triển vọng tăng giá, tiến sát đỉnh cao nhất trong 19 tháng so với rổ tiền tệ chủ chốt. Động lực chính đến từ khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất khi lạm phát Mỹ chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

Cùng với đó, những bất ổn trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và lo ngại hiệu quả đầu tư AI, gia tăng nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh.

Nhìn chung, chênh lệch triển vọng lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn tiếp tục tạo lợi thế cho USD, bất chấp lợi suất trái phiếu giảm và đồng yên có dấu hiệu phục hồi.