Tỷ giá USD hôm nay 24/10: Tỷ giá trung tâm ổn định 25.627 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng chiều 23/10

Tỷ giá hôm nay, chiều 23/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức đạt 25.627đồng/USD. Trong khi đó, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn đa số điều chỉnh mới, song niêm yết không cùng mốc, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.041 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,760 điểm.

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng chiều ngày 23/10

Ngân hàng Vietcombank tạm dừng với 25.610 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.020 đồng/USD, giảm 20 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày 23/10 niêm yết tại 25.640 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.020 đồng/USD.

Techcombank đóng cửa làm việc tại 25.646 - 26.041 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Tại ACB nghỉ làm việc ngày 23/10 với 25.660 đồng/USD mua vào và 26.020 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ sáu 23/10 giao dịch quanh mức 26.000 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.080 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng USD có diễn biến trái chiều trước những bất ổn về địa chính trị và triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Hiện chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,79 điểm.

Đồng USD tăng so với euro nhưng suy yếu trước một số đồng tiền trú ẩn khác, trong đó có franc Thụy Sĩ. Đồng euro tiếp tục chịu sức ép từ những bất ổn chính trị và lo ngại về tình hình tài khóa tại Pháp. Thị trường ngoại hối hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10 và chỉ số niềm tin người tiêu dùng.

Các công ty chứng khoán (như MBS) trước đó dự báo tỷ giá USD/VND có xu hướng tiệm cận vùng 26.800 – 27.000 đồng/USD về giai đoạn cuối năm 2026 do tác động từ sức mạnh đồng USD toàn cầu.