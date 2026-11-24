Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 24/11

Ngân hàng Vietcombank đến cuối ngày 23/11 niêm yết 25.580 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.990 đồng/USD, ngang bằng giá chiều mua và bán ra so với sáng cùng ngày. Ngân hàng BIDV kết thúc làm việc ngày thứ Ba niêm yết tại 25.610 đồng/USD mua vào và bán ra 25.990 đồng/USD, tăng 30 đồng giá mua và giá bán so với cùng thời điểm phiên trước.

Techcombank đóng cửa ngày 23/11 ở mốc 25.591 - 25.991 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 20 đồng chiều mua và bán ra so với mở phiên. ACB tăng giá mua vào và bán ra 30 đồng, tương ứng với mức giá 25.600 đồng/USD mua vào và 25.960 đồng/USD bán ra vào cuối ngày 23/11.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 26.250 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.290 đồng/USD, ngang bằng mức giá so với thời điểm sáng cùng ngày.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank

Đồng USD có triển vọng trong tuần này?

Chỉ số USD đang dao động khi giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này. Trong đó, các chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 11 của S&P Global, ước tính lần thứ hai về tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 được đánh giá có khả năng tác động đáng kể đến diễn biến của đồng USD.

Các chỉ số PMI sẽ cung cấp những tín hiệu ban đầu về tình hình hoạt động của khu vực sản xuất và dịch vụ Mỹ trong tháng 11. Nếu hoạt động kinh tế tiếp tục khởi sắc, trong khi áp lực lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ được củng cố, qua đó tạo thêm động lực cho đồng bạc xanh.

Bên cạnh đó, ước tính GDP quý III lần thứ hai sẽ giúp thị trường đánh giá rõ hơn sức chống chịu của nền kinh tế lớn nhất thế giới trước mặt bằng lãi suất cao. Nếu các số liệu kinh tế đều cao hơn dự báo, đồng USD nhiều khả năng tiếp tục được hỗ trợ, nhất là khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trở lại.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng USD cũng đang xuất hiện một số dấu hiệu thiếu chắc chắn. Theo số liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), mặc dù vị thế mua đồng USD vẫn duy trì ở mức cao hơn so với một tháng trước, nhưng niềm tin của giới đầu cơ vào triển vọng tăng giá của đồng bạc xanh đã phần nào suy yếu.

Nhiều dự đoán cho thấy, đồng USD tiếp tục có triển vọng tích cực trong tuần này, song khó tránh khỏi những điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài. Tâm điểm thị trường sẽ là các số liệu PMI, GDP và PCE của Mỹ. Nếu những dữ liệu này tiếp tục cho thấy lạm phát chưa được kiểm soát hiệu quả, giới đầu tư có thể gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất, qua đó thúc đẩy đồng USD tăng giá.

Ngược lại, những dấu hiệu suy yếu của tăng trưởng hoặc lạm phát hạ nhiệt rõ rệt có thể khiến kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ suy giảm, tạo sức ép điều chỉnh đối với đồng bạc xanh.