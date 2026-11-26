Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 25/11

Tỷ giá USD hôm nay, chiều ngày 25/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.679/VND. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 104,22 điểm.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.610 VND/USD mua vào, tăng 50 đồng so với phiên giao dịch liền trước và 26.020 VND/USD bán ra, tăng 30 đồng so với phiên liền trước. Cùng giao dịch ở mức 25.640 - 26.020 VND/USD (mua vào - bán ra), BIDV tăng 45 đồng ở cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.580 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.990 đồng/USD

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Nguồn cung ngoại tệ cải thiện, tỷ giá USD/VND được kỳ vọng ổn định

Nguồn cung ngoại tệ cải thiện nhờ FDI giải ngân, xuất khẩu phục hồi và du lịch tăng trưởng, cùng các động thái điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được kỳ vọng hỗ trợ ổn định tỷ giá USD/VND trong thời gian tới.

Theo VCBS, vốn FDI giải ngân 10 tháng năm 2026 đạt khoảng 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ, cao nhất 5 năm. Du lịch quốc tế cũng mang về khoảng 9 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm. Cùng với xuất khẩu cuối năm và nguồn vốn ngoại huy động từ ngân hàng, doanh nghiệp, nguồn cung ngoại tệ được kỳ vọng tiếp tục cải thiện.

Ngày 6/11, NHNN công bố phương án hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, quy mô tối đa 2 tỷ USD, nhằm hỗ trợ thanh khoản ngoại tệ và giảm áp lực mùa vụ cuối năm. NHNN cũng công bố kế hoạch mua USD giao ngay với giá 25.500 đồng/USD từ các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ dương, qua đó bổ sung thanh khoản VND và tăng dự trữ ngoại hối.

VCBS kỳ vọng tỷ giá tích cực hơn nhờ xuất khẩu phục hồi, FDI, kiều hối và dòng vốn ngoại, cùng áp lực USD hạ nhiệt và các biện pháp điều hành của NHNN.

Tuy nhiên, Yuanta Việt Nam lưu ý việc NHNN mua ngoại tệ quy mô lớn có thể tạo thêm áp lực tỷ giá, nhất là khi chênh lệch lãi suất VND-USD qua đêm thu hẹp còn 48 điểm cơ bản. Diễn biến tỷ giá thời gian tới sẽ phụ thuộc vào xu hướng USD quốc tế, quy mô mua ngoại tệ của NHNN và cung cầu ngoại tệ cuối năm.