Tỷ giá USD hôm nay 25/5: Giá USD bán ra 26.390 đồng/USD

Biến động tỷ giá tuần qua

Cuối ngày nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm hiện niêm yết là 25.134 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đạt 26.390 đồng/USD. Chỉ số DXY dao động quanh mức 97,24 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.131 đồng/USD. Tỷ giá đi lên từ thứ Ba, ghi nhận mức cao nhất tuần là 25.135 đồng/USD công bố sáng thứ Tư. Sau đó quay đầu đi xuống từ sáng thứ Sáu, hiện còn 25.134 đồng/USD.

Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.387 đồng/USD. Sau đó đi lên từ thứ Ba và đạt mức cao nhất tuần là 26.391 đồng/USD, công bố sáng thứ Tư. Mức này được giữ nguyên cho đến sáng thứ Sáu thì hạ xuống còn 26.390 đồng/USD và nghỉ cuối tuần tại đó.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" liên tục cập nhật mới. Mức cao nhất đạt được là 26.500 - 26.550 đồng/USD, công bố sáng thứ Năm. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do giao dịch quanh mốc 26.480 đồng mua vào và bán ra tại 26.520 đồng/USD.

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) hầu hết giao dịch trên mức 99 điểm. Mức cao nhất đạt được là 99,37 điểm vào sáng thứ Tư. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số DXY hiện ở mức 99,24 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường David Scutt chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Trước khi chiến tranh Iran bùng nổ, thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ cắt giảm lãi suất hơn hai lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Tuy nhiên, tình hình đã đảo ngược hoàn toàn, với hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện cho thấy FED sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ thêm 20,5 điểm cơ bản vào tháng 12 và dự báo sẽ tăng lãi suất khoảng một lần rưỡi vào tháng 6/2027.

Trước sự thay đổi theo hướng thắt chặt hơn, trọng tâm tuần này sẽ là liệu các nhà hoạch định chính sách khác có tuân theo thông điệp mà Waller đưa ra hay không. Chủ tịch FED New York, John Williams, sẽ đóng vai trò quan trọng vì trước đây ông cũng đã đưa ra những thông điệp ôn hòa, giống như Waller, trong khi Phó Chủ tịch Philip Jefferson cùng với các Thống đốc FED Lisa Cook và Michelle Bowman cũng sẽ thu hút sự chú ý về những dấu hiệu cho thấy FOMC đang hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay".