Tỷ giá USD hôm nay 26/10: Tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 25.627 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng sáng 26/10

Tỷ giá USD hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước sáng 26/10 vẫn ổn định ở mức 25.627 VND, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng nhẹ, mức giá bán ra cao nhất được ghi nhận là 26.044 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 101,63 điểm.

Đầu giờ sáng 26/10, Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.620 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.030 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD ở cả chiều mua và bán so với cuối phiên giao dịch liền trước. Ngân hàng BIDV cuối ngày 25/10 niêm yết tại 25.650 đồng/USD mua vào và bán ra 26.030 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank

Techcombank mở cửa ngày 26/10 ở mức 25.649 - 26.044 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 6 đồng/USD ở chiều mua vào và bán tăng 1 đồng/USD ở chiều bán ra so với cuối phiên trước. ACB giảm giá 30 đồng/USD ở chiều mua vào, tương ứng với mức giá 25.630 đồng/USD và giữ nguyên giá mức 26.020 đồng/USD ở chiều bán ra vào cuối ngày 25/10.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.500 đồng/USD, tăng 40 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 90 đồng/USD ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 25/10

Tỷ giá USD hôm nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước cuối ngày 25/10 vẫn ổn định ở mức 25.627 VND, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ đi ngang, mức giá bán ra cao nhất được ghi nhận là 26.043 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 101,81 điểm, tăng 6 điểm.

Ngân hàng Vietcombank đến cuối ngày 25/10 niêm yết 25.610 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.020 đồng/USD, giữ ổn định ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước và sáng cùng ngày. Ngân hàng BIDV cuối ngày 25/10 niêm yết tại 25.640 đồng/USD mua vào và bán ra 26.020 đồng/USD, bằng giá so với phiên trước.

Techcombank đóng cửa ngày 25/10 ở mốc 25.643 - 26.043 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ giá mua và bán so với cuối phiên trước. ACB giảm giá mua vào và bán ra 10 đồng, tương ứng với mức giá 25.660 đồng/USD mua vào và 26.020 đồng/USD bán ra vào cuối ngày 24/10.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 25.610 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.020 đồng/USD, cùng giá mua vào và bán ra so với thời điểm sáng cùng ngày.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank

Nhiều yếu tố chi phối đồng USD

Đồng USD trong tuần qua chịu tác động trái chiều từ căng thẳng địa chính trị, biến động thị trường công nghệ và triển vọng chính sách tiền tệ. Trong khi lo ngại về tình hình tài khóa tại Pháp gây sức ép lên đồng EUR, diễn biến giá năng lượng, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và tâm lý thận trọng của giới đầu tư liên tục chi phối thị trường ngoại hối.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, những lo ngại về thị trường công nghệ, đặc biệt là làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), cũng gây sức ép lên đồng bạc xanh. Dòng vốn đổ vào các doanh nghiệp công nghệ Mỹ từng góp phần nâng đỡ sức hấp dẫn của tài sản Mỹ, nhưng những nghi ngại về định giá cổ phiếu và hiệu quả đầu tư khiến giới đầu tư trở nên thận trọng.

Sự bất ổn trên thị trường AI làm gia tăng biến động trên các thị trường tài chính, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đối với một số tài sản trú ẩn an toàn khác. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa đồng USD và thị trường công nghệ ngày càng phức tạp, triển vọng tăng trưởng nhờ AI có thể hỗ trợ đồng bạc xanh, nhưng nguy cơ điều chỉnh mạnh cũng có thể khiến dòng vốn đầu tư suy yếu.

Triển vọng lãi suất của Fed tiếp tục là yếu tố quan trọng định hướng thị trường ngoại hối. Cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/10 sắp tới dự kiến thu hút sự chú ý của giới đầu tư, trong bối cảnh lạm phát Mỹ còn tiềm ẩn rủi ro nhưng triển vọng tăng trưởng cũng đối mặt nhiều bất định.