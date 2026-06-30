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Tỷ giá USD hôm nay 2/7: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.610 đồng/USD

Thứ Ba, 05:00, 30/06/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/7) ghi nhận tỷ giá trung tâm giữ nguyên tại 25.206 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới và tạm dừng với 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD index chạm mức 101,35 điểm.

Tỷ giá cập nhật chiều tối 1/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước không đổi, vẫn ở mốc 25.206 đồng/USD. Tương tự, giá USD bán ra ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang, hiện ở mốc 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,35 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 2 7 gia ban usd tu do giam manh con 26.610 dong usd hinh anh 1

Tỷ giá cập nhật ngày 1/7

Kết thúc giao dịch ngày thứ Tư (1/7), tỷ giá trung tâm đang là 25.206 đồng/USD. Trong khi đó. các ngân hàng thương mại lớn đa số tạm dừng làm việc tại cùng mốc 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động quanh 101,35 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên so với phiên trước, vẫn ở mốc 26.076 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.466 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Tư hiện là 26.106 - 26.466 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên mở cửa cùng ngày. Tại Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.043 đồng/USD và bán ra với 26.466 đồng/USD, so với phiên trước giá mua đã cộng thêm 2 đồng và không đổi chiều bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.624 - 26.466 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB giữ nguyên từ phiên làm việc trước, niêm yết là 26.090 đồng/USD và 26.466 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối thứ Tư giao dịch quanh mức 26.580 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.610 đồng/USD, giảm 120 đồng chiều mua và 110 đồng chiều bán kể từ phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 2 7 gia ban usd tu do giam manh con 26.610 dong usd hinh anh 2

Dự báo tỷ giá USD

Roushni Nair, chuyên gia phân tích tài chính trên Investing.com cho hay: "Đồng tiền của Mỹ mạnh lên gây áp lực lên thị trường ngoại hối châu Á. Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,18% lên 101,35 điểm, tiếp tục đà tăng sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ khả quan hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì lãi suất ở mức cao. Chỉ số này đã tăng khoảng 0,9% trong quý thứ hai, mức tăng trưởng hàng quý mạnh nhất kể từ quý 3 năm 2025.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh vào cuối ngày thứ Tư và báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Năm để có thêm manh mối về triển vọng lãi suất. Chỉ số đô la tăng 0,2%. Chỉ số này đã tăng khoảng 1,3% trong quý II năm nay". 

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Tỷ giá USD hôm nay 1/7: Tỷ giá trung tâm 25.206 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (1/7), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn ở mức 25.206 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới, cùng giao dịch tại 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,32 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (1/7), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn ở mức 25.206 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới, cùng giao dịch tại 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,32 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 1/7: Tỷ giá trung tâm 25.206 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 1/7: Tỷ giá trung tâm 25.206 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (1/7), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn ở mức 25.206 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới, cùng giao dịch tại 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,32 điểm.

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Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 25.206 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 25.206 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Ba (30/6) chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên mức 25.206 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước và công bố cùng mức là 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,26 điểm.

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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (29/6) Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên mức 25.201 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng và cùng công bố là 26.461 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,35 điểm.

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