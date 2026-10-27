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Tỷ giá USD hôm nay 27/10: Tỷ giá trung tâm duy trì ở mức 25.627 đồng/USD

Thứ Ba, 05:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, cuối ngày thứ Hai (26/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn đang duy trì ở mức 25.627 đồng/USD; giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết tăng nhẹ, mức cao nhất đạt được là 26.046 đồng/USD. Chỉ số USD Index đạt 101,98 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng cuối ngày 26/10

Tỷ giá USD hôm nay, cuối phiên giao dịch ngày 26/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn ổn định ở mức 25.627 VND, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng nhẹ, mức giá bán ra cao nhất được ghi nhận là 26.046 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 101,98 điểm.

Cuối giờ chiều 26/10, Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.640 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.050 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD ở cả chiều mua và bán so với đầu phiên sáng cùng ngày.

ty gia usd hom nay 27 10 ty gia trung tam duy tri o muc 25.627 dong usd hinh anh 1

Ngân hàng BIDV cuối ngày 26/10 niêm yết tại 25.660 đồng/USD mua vào và bán ra 26.040 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD ở cả 2 chiều mua – bán so với đầu giờ sáng 26/10.

Tỷ giá USD tại Techcombank cuối ngày 26/10 ở mức 25.646 9 - 26.046 4 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 3 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 2 đồng/USD ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Tỷ giá USD tại ACB giữ nguyên ở cả chiều mua vào – bán ra, hiện niêm yết ở mức 25.630 - 26.020 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.500 đồng/USD, giữ nguyên ở cả chiều mua vào - bán ra so với đầu giờ sáng.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank:

ty gia usd hom nay 27 10 ty gia trung tam duy tri o muc 25.627 dong usd hinh anh 2

USD chịu sức ép từ Fed, kỳ vọng tăng lãi suất tháng 12 vẫn ở mức 80%

Diễn biến đồng USD chịu tác động đan xen từ chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị và dữ liệu kinh tế. Những phát biểu gần đây của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy cơ quan này chưa vội tăng lãi suất, làm suy yếu kỳ vọng thắt chặt tiền tệ. Trong khi đó, xung đột Mỹ - Iran leo thang cùng lo ngại Mỹ và Israel chuẩn bị cho một đợt tấn công mới sau bầu cử giữa kỳ làm gia tăng bất ổn, thúc đẩy nhà đầu tư rút khỏi cổ phiếu, tìm đến trái phiếu kho bạc Mỹ, kéo lợi suất giảm mạnh.

Ở chiều ngược lại, kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu tích cực khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 194.000 đơn, thấp nhất trong gần 57 năm. Thị trường hiện chờ kết quả cuộc họp Fed trong tuần này, với dự báo cơ quan này giữ nguyên lãi suất, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được nhà đầu tư đặt cược ở mức khoảng 80%.

PV/VOV.VN
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