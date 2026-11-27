Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng sáng ngày 27/11

Tỷ giá USD hôm nay, sáng 27/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 11 đồng, hiện ở mức 25.687 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 103,70 điểm.

Sáng 27/11, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.600 VND/USD mua vào và 26.010 VND/USD bán ra, ổn định so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, BIDV niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.645 - 26.025 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 15 đồng/USD ở cả chiều mua và bán so với cuối ngày 26/11.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.631 - 26.031 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 5 đồng so với trước đó.

Ngân hàng ACB hiện giao dịch 25.620 - 26.010 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.460 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.560 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế ngày 27/11, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng cuối ngày 26/11

Tỷ giá USD cuối ngày 26/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.676 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 103,79 điểm.

Cuối giờ chiều 26/11, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.600 VND/USD mua vào và 26.010 VND/USD bán ra, giảm 30 đồng so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Cùng thời điểm, BIDV niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.660 - 26.040 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 5 đồng/USD ở cả chiều mua và bán so với đầu giờ sáng 26/11.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.636 - 26.036 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 25.630 - 26.020 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng ACB hiện giao dịch 25.620 - 26.010 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.460 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.560 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Lạm phát Mỹ vượt dự báo, đồng USD đứng trước áp lực tăng giá

Theo báo cáo của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố ngày 25/11, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,7% đã điều chỉnh của tháng 9 và phù hợp với dự báo của thị trường.

Đáng chú ý, chỉ số PCE cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi sát sao, tăng 3,3% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3,1% của tháng trước và dự báo 3,2% của thị trường.

So với tháng trước, chỉ số PCE tổng thể tăng 0,3% trong tháng 10, chậm lại so với mức tăng 0,5% trong tháng 9, trong khi PCE cốt lõi duy trì mức tăng 0,3%. Cả hai chỉ số đều phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Mặc dù chỉ số PCE cốt lõi theo năm cao hơn dự báo, dữ liệu mới chưa làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 97% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, trong khi xác suất tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 1/2027 ở mức khoảng 60%.