Tỷ giá USD hôm nay 27/3: Tỷ giá trung tâm lùi xuống mốc 25.100 đồng/USD

Thứ Sáu, 09:00, 27/03/2026
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Sáu (27/3), Ngân hàng Nhà nước hạ tỷ giá trung tâm xuống còn 25.100 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết đều giảm, giao dịch tại cùng mốc 26.355 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 99,90 điểm.

Tỷ giá 27/3

Cập nhật trong phiên làm việc đầu tiên của thứ Sáu (27/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.100 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Cùng lúc, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu công bố thấp hơn phiên trước, hiện giao dịch tại cùng mức 26.355 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,90 điểm.

Đầu ngày 27/3, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn đi xuống và cùng giao dịch với 26.355 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) tiến lên mức 99,90 điểm.

Bắt đầu giao dịch ngày thứ Sáu, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.100 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại lớn đều có sự thay đổi giá USD bán ra, đa số công bố thấp hơn phiên trước và cùng là 26.355 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,90 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 27 3 ty gia trung tam lui xuong moc 25.100 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.105  - 26.355 đồng/USD (mua vào và bán ra), lùi xuống thấp hơn phiên trước 2 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV bước sang ngày mới giảm 2 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước, hiện công bố là 26.135 đồng/USD mua vào và 26.355 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.084 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.355 đồng/USD, so với phiên trước giá mua vào vẫn giữ nguyên và giảm 2 đồng ở giá bán.

Còn ACB công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 27/3 giao dịch với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, không thay đổi so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng ngày 27/3 giữ bằng phiên trước đó, giao dịch quanh mốc 27.820 - 27.870 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 27 3 ty gia trung tam lui xuong moc 25.100 dong usd hinh anh 2

Khép lại giao dịch thứ Năm (26/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.102 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn vẫn giữ mức giao dịch từ phiên trước, tạm dừng tại cùng mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,68 điểm.

Tỷ giá 26/3

Kết thúc làm việc ngày thứ Năm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ nguyên ở mốc 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,68 điểm.

Cập nhật chiều tối 26/3, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt tạm nghỉ làm việc hôm nay tại cùng mức là 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,68 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 27 3 ty gia trung tam lui xuong moc 25.100 dong usd hinh anh 3

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết giao dịch tại 26.107  - 26.357 đồng/USD (mua vào và bán ra), không điều chỉnh mới kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Năm giữ bằng với mức công bố phiên liền trước, hiện ở mức 26.137 - 26.357 đồng/USD. Tại Techcombank, giá mua đã nâng lên cao hơn phiên mở cửa cùng ngày 6 đồng, tạm dừng làm việc tại 26.084 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.357 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.652 - 26.357 đồng/USD. Còn ACB đóng cửa giao dịch với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng chiều mua và không thay đổi giá bán kể từ phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 27.820 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.870 đồng/USD, giảm mạnh tới 130 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 27 3 ty gia trung tam lui xuong moc 25.100 dong usd hinh anh 4

Dự báo tỷ giá USD

 

Nhà phân tích thị trường tài chính Matt Simpson chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đang cố gắng lấy lại đà tăng giá, được hỗ trợ bởi sự thay đổi mạnh mẽ trong vị thế hợp đồng tương lai và cấu trúc kỹ thuật được cải thiện trên biểu đồ hàng ngày. Mặc dù diễn biến giá ngắn hạn cho thấy khả năng bứt phá, nhưng các biểu đồ dài hạn tiếp tục cảnh báo rằng bất kỳ sự tăng giá nào cũng có thể chỉ là sự điều chỉnh trong một chu kỳ giảm giá rộng hơn.

Đồng tiền này vẫn là động lực chi phối trên thị trường ngoại hối, với mối tương quan nghịch mạnh mẽ với các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD và NZD/USD".

CTV Thùy Giang/VOV.VN
