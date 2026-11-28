Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng chiều ngày 27/11

Chiều 27/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.687 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) tăng, dao động quanh 103,84 điểm.

Chiều ngày 27/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.687 đồng/USD

Chiều 27/11, Vietcombank kết thúc ngày làm việc với tỷ giá USD ở mức 25.620 VND/USD mua vào và 26.030 VND/USD bán ra, tăng 20 đồng ở cả chiều mua - bán so với sáng 27/11.

Cùng thời điểm, BIDV niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.660 - 26.040 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 15 đồng/USD ở cả chiều mua và bán.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.646 - 26.046 VND/USD (mua vào và bán ra), tăng 15 đồng so với trước đó.

Ngân hàng ACB hiện giao dịch 25.630 - 26.020 VND/USD (mua vào và bán ra), tăng 10 đồng so với sáng 27/11.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.460 VND/USD mua vào và bán ra tại 26.560 VND/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế ngày 27/11, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD/VND tiếp tục có những biến động đan xen trong tháng 11/2026, song thị trường đang có thêm các yếu tố hỗ trợ từ nguồn cung ngoại tệ, hoạt động xuất khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ động sử dụng các công cụ điều hành, triển vọng tỷ giá những tháng cuối năm được kỳ vọng thuận lợi hơn.

Sức mạnh của đồng USD tiếp tục được củng cố bởi hai động lực lớn

Áp lực lạm phát và kỳ vọng lãi suất Fed: Loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố cho thấy bức tranh tăng trưởng nóng hơn dự báo. Cụ thể, chỉ số lạm phát lõi PCE tháng 10 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mức cao nhất kể từ năm 2023. Đồng thời, số liệu điều chỉnh khẳng định GDP Mỹ quý III tăng trưởng tới 4,3%, bứt phá mạnh so với mức 2,2% của quý II và vượt xa ước tính 3,5% trước đó. Những con số này khiến thị trường gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt trong tháng 1.

Lực đẩy từ cổ phiếu công nghệ và AI: Đồng bạc xanh còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ nhịp phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ khi tâm lý giới đầu tư đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cải thiện rõ rệt. Với vai trò là động lực đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế Mỹ hiện nay, mọi chuyển động của ngành AI đang trực tiếp tác động lên xu hướng của đồng USD.