Tỷ giá USD hôm nay 28/3: Giá bán USD tự do bật tăng lên mốc 27.970 đồng/USD

Kết thúc làm việc ngày thứ Sáu (27/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.100 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra ở một số ngân hàng thương mại lớn vẫn giữ mức giao dịch từ phiên trước, tạm dừng tại cùng mức 26.355 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100 điểm.

Tỷ giá 27/3

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết giao dịch tại 26.105 - 26.355 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày làm việc cuối tuần niêm yết ở mức 26.145 - 26.355 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua và không đổi giá bán so với phiên trước. Tại Techcombank, giá mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng, tạm dừng làm việc tại 26.064 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.355 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.652 - 26.355 đồng/USD. Còn ACB đóng cửa giao dịch với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.355 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng chiều mua kể từ phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 27.920 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.970 đồng/USD, tăng 100 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Julian Pineda CFA, CMT - Nhà phân tích thị trường chia sẻ trên forex.com cho hay: "Bên cạnh chính sách tiền tệ trong nước, cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông vẫn là một yếu tố then chốt, với những diễn biến gần đây cho thấy một thỏa thuận hòa bình khó có thể đạt được trong ngắn hạn, đặc biệt là sau khi Iran bác bỏ các đề xuất từ ​​phía Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh này, đồng tiền của Mỹ đã lấy lại vị thế là tài sản trú ẩn an toàn, khi thị trường tìm kiếm tính thanh khoản trong thời kỳ bất ổn. Điều này được phản ánh trong chỉ số USD index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, và đã cho thấy xu hướng tăng liên tục, một lần nữa tiến gần đến mức 100 điểm".