Tỷ giá USD hôm nay 29/10: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.644 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 29/10

Tỷ giá USD hôm nay, sáng 29/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.644 VND/USD, tăng 13 đồng so với phiên liền trước. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,406 điểm.

Sáng 29/10, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.630 VND/USD mua vào và 26.040 VND/USD bán ra, tăng 20 đồng so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, BIDV đã điều chỉnh tăng 15 đồng với cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với phiên liền trước. Hiện giao dịch ở mức 25.665 - 26.045 VND/USD (mua vào - bán ra).

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.648 - 26.042 đồng/USD (mua vào và bán ra), ổn định giá mua và tăng 16 đồng ở chiều bán ra.

ACB niêm yết USD ở mức 25.640 đồng/USD chiều mua vào, và 26.030 đồng/USD bán ra. Mức bán ra cao hơn 10 đồng so với bảng giá của phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.030 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.080 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 29/10

Trong phiên giao dịch trước đó, cuối ngày 28/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.631 VND/USD so với phiên liền trước. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.402 - 26.864 VND/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,406 điểm.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.610 VND/USD mua vào và 26.020 VND/USD bán ra, ổn định so với phiên liền trước. Cùng giao dịch ở mức 25.650 - 26.030 VND/USD (mua vào - bán ra), BIDV đã điều chỉnh tăng 5 đồng với cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với phiên liền trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.648 - 26.026 đồng/USD (mua vào và bán ra).

ACB niêm yết USD ở mức 25.630 đồng/USD mua tiền mặt, 25.660 đồng/USD mua chuyển khoản và 26.020 đồng/USD bán ra. Mức bán ra cao hơn 10 đồng so với bảng giá của phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.610 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.020 đồng/USD, ổn định ở cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank

USD vẫn nhận được các sự hỗ trợ

Đồng USD nhận được sự hỗ trợ từ các chỉ báo kinh tế Mỹ cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt, bất chấp những yếu tố bất lợi, trong đó có lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã chịu áp lực bán trong tuần trước, khi làn sóng bán tháo trên thị trường do nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt, làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

5 Ngân hàng Trung ương lớn sẽ công bố các quyết định chính sách tiền tệ vào cuối tuần này. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được dự báo giữ nguyên lãi suất, bất chấp những áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. Dù thị trường đang nghiêng về khả năng các ngân hàng Trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, vẫn có những yếu tố cho thấy lãi suất trong thời gian tới có thể không tăng mạnh như kỳ vọng hiện nay.

Ảnh minh họa: KT

Trong tuần này, RBNZ được đánh giá là một trong những ngân hàng Trung ương có khả năng tăng lãi suất cao nhất. Tại Canada, BoC đang chịu áp lực nâng lãi suất lên 2,5% sau khi số liệu lạm phát mới nhất vượt dự báo, khiến kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong tháng 10 gia tăng. Dù vậy, những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động cùng đà tăng của lợi suất trái phiếu có thể khiến ngân hàng Trung ương này thận trọng hơn trước khi đưa ra quyết định.

Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,75% - 4% tại cuộc họp ngày thứ Tư, sau đợt tăng lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, thị trường vẫn đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12. Tương tự, ECB được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2,5% vào thứ năm, trong khi tháng 12 được xem là thời điểm có khả năng diễn ra đợt tăng lãi suất tiếp theo.