Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 28/11

Tỷ giá USD hôm nay, chiều 28/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.687 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 25.500 - 26.921VND/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 104,035 điểm.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.620 VND/USD mua vào và 26.030 VND/USD bán ra, không thay đổi so với phiên liền trước. Cùng giao dịch ở mức 25.660 - 26.040 VND/USD (mua vào - bán ra), BIDV ổn định ở cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với phiên liền trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.646 - 26.046 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng MB Bank hiện giao dịch 25.535 - 26.053 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng ACB hiện giao dịch 25.630 - 26.020 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.460 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.560 đồng/USD, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Sức mạnh của đồng USD tiếp tục được củng cố bởi hai động lực lớn

Áp lực lạm phát và kỳ vọng lãi suất Fed: Loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố cho thấy bức tranh tăng trưởng nóng hơn dự báo. Cụ thể, chỉ số lạm phát lõi PCE tháng 10 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mức cao nhất kể từ năm 2023. Đồng thời, số liệu điều chỉnh khẳng định GDP Mỹ quý III tăng trưởng tới 4,3%, bứt phá mạnh so với mức 2,2% của quý II và vượt xa ước tính 3,5% trước đó. Những con số này khiến thị trường gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt trong tháng 1.

Lực đẩy từ cổ phiếu công nghệ và AI: Đồng bạc xanh còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ nhịp phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ khi tâm lý giới đầu tư đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cải thiện rõ rệt. Với vai trò là động lực đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế Mỹ hiện nay, mọi chuyển động của ngành AI đang trực tiếp tác động lên xu hướng của đồng USD.

Theo các chuyên gia, đồng USD thời gian qua được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường tài chính biến động. Tuy nhiên, dòng vốn dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu công nghệ và AI cũng đang tác động đáng kể đến diễn biến của đồng bạc xanh.

Tỷ giá USD hôm nay, đồng USD tiếp tục được củng cố. (Ảnh minh họa: KT)

Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR giảm 0,31%, xuống còn 1,0933 USD. Ngược lại, đồng AUD của Australia tăng 0,18% so với USD, lên mức 0,6644 USD, phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong gần một năm ở phiên giao dịch ngày thứ Tư.

So với đồng yên Nhật Bản, đồng USD tăng 0,16%, lên mức 159,51 yên/USD. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi khả năng Chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm hỗ trợ đồng nội tệ.

Một trong những yếu tố đang hỗ trợ đồng USD là kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn duy trì ở mức cao và lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn, giới giao dịch đang theo dõi khả năng Fed tiếp tục điều chỉnh lãi suất theo hướng thắt chặt.