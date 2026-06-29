Tỷ giá USD hôm nay 29/6: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.201 đồng/USD

Tỷ giá ngày 29/6

Cập nhật tỷ giá, bắt đầu làm việc sáng thứ Hai (29/6), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.201 đồng/USD, tăng 6 đồng so với trước khi nghỉ cuối tuần. Cùng chiều biến động, một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt nâng giá bán lên cao hơn phiên trước, cùng giao dịch tại 26.461 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 101,35 điểm.

Mở cửa giao dịch sáng thứ Hai, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn cùng đi lên, đạt 26.461 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,35 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.091 - 26.461 đồng/USD (mua vào và bán ra), cộng thêm 7 đồng vào cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV sáng đầu tuần công bố là 25.121 đồng/USD mua vào và 26.461 đồng/USD bán ra, tăng 7 đồng cả hai chiều kể từ cuối tuần trước. Techcombank đã tăng 5 đồng chiều mua và 7 đồng chiều bán so với phiên trước đó, giao dịch quanh mốc 26.031 đồng/USD mua vào và 26.461 đồng/USD bán ra.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.461 đồng/USD bán ra, giá mua không đổi và nâng giá bán lên cao hơn phiên trước 7 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng ngày 29/6 giao dịch quanh mốc 26.830 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.870 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật chiều tối Chủ nhật (28/6), tỷ giá trung tâm hiện niêm yết là 25.195 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn cùng đạt 26.454 đồng/USD. Chỉ số DXY dao động quanh đạt 101,36 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.183 đồng/USD. Sau đó đi lên đạt mức 25.197 đồng/USD vào sáng thứ Năm. Tỷ giá trung tâm quay đầu đi xuống từ sáng thứ Sáu, còn ở mốc 25.195 đồng/USD và tạm nghỉ cuối tuần ở đó.

Cùng chiều biến động với tỷ giá trung tâm, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.442 đồng/USD. Trong tuần giá bán liên tục được điều chỉnh mới, mức cao nhất đạt được là 26.456 đồng/USD vào sáng thứ Năm. Bước sang ngày thứ Sáu thì hạ xuống còn là 25.195 đồng/USD. Đây cũng là mức niêm yết đến hết cuối tuần.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" liên tục biến động. Đầu tuần, sáng thứ Hai tỷ giá tự do công bố giao dịch ở mốc 26.750 - 26.780 đồng/USD. Sau đó đi xuống còn 26.600 - 26.640 đồng/USD vào sáng thứ Năm, chạm mốc thấp nhất tuần. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do đang là 26.830 - 26.870 đồng/USD, tăng 130 đồng chiều mua và 150 đồng chiều bán kể từ phiên liền trước.

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) hầu hết giao dịch trên mốc 101 điểm. Mức thấp nhất được ghi nhận là 101,04 điểm vào sáng thứ Ba. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số USD đạt 101,36 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường Julian Pineda CFA, CMT chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Trong năm 2026, một trong những sự kiện địa chính trị quan trọng nhất là sự leo thang xung đột ở Trung Đông. Trong bối cảnh này, đồng bạc xanh đã đóng một vai trò quan trọng. Trong những thời điểm đáng lo ngại hơn, đặc biệt là khi rủi ro xung quanh eo biển Hormuz gia tăng, USD một lần nữa đóng vai trò là đồng tiền trú ẩn an toàn nhờ tính thanh khoản cao. Điều này được phản ánh qua chỉ số DXY, vốn liên tục vượt qua mốc 97 điểm vào đầu tháng 3 khi căng thẳng leo thang.

Tuy nhiên, giá trị đô la cũng suy yếu khi xung đột có dấu hiệu giảm bớt. Một ví dụ là ngày 11 tháng 6, khi việc hủy bỏ các cuộc tấn công của Mỹ và tiến triển trong các cuộc đàm phán đã làm giảm một phần nhu cầu trú ẩn an toàn. Tại thời điểm đó, chỉ số DXY bắt đầu giảm xuống dưới mức 100 điểm, cho thấy rằng xung đột là một yếu tố quan trọng đối với nhu cầu đô la, ngoài chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang".