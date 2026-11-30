Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 30/11

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá 25.650 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.030 đồng/USD, bằng với mức công bố phiên trước.

Ngân hàng BIDV niêm yết tại 25.660 đồng/USD mua vào và bán ra 26.040 đồng/USD. Techcombank đóng cửa ở mốc 25.660 - 26.030 đồng/USD (mua vào và bán ra), đi ngang so với phiên mở trước.

Ngân hàng MB Bank hiện giao dịch 25.535 - 26.053 đồng/USD (mua vào và bán ra). Ngân hàng ACB hiện có giá 25.630 - 26.020 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.460 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.560 đồng/USD, tăng nhẹ cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá EUR/USD đối mặt với xu hướng giảm sâu hơn

Theo Investing.com, đồng euro kết thúc một tuần đầy biến động trong thế bất lợi. Tỷ giá EUR/USD mở cửa phiên giao dịch châu Âu ở mức gần 1.0985. Một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém của khu vực đồng euro đã đẩy tỷ giá xuống 1.0965, và đến giữa buổi chiều, nó ở mức 1.0951, giảm 0.16% trong ngày, với mức thấp nhất trong ngày là 1.0940.

Diễn biến trong tuần giải thích lý do tại sao, vào thứ hai, tỷ giá EUR/USD giảm 0,74% xuống 1,0887 với mức thấp nhất trong phiên là 1,0881, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2025. Động thái này đã phá vỡ mức thấp nhất ngày 18 tháng 11 là 1,0953, vốn là mức đáy năm 2026, với mức giảm 72 pip. Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của Pháp giảm xuống 46,2 so với dự báo 47,8, và chỉ số Dollar Index đạt 104,30.

Tình hình tổng thể vẫn tiêu cực. Tỷ giá EUR/USD giảm 1,7% xuống còn 1,92% trong tháng 11, tháng giảm thứ ba trong bốn tháng. Trong năm qua, tỷ giá này đã giảm 5,32%. Mức cao nhất năm 2026 đạt được vào ngày 28 tháng 1, khi lãi suất tham chiếu của ECB ở mức 1,1974.

Chỉ số PCE lõi của Mỹ đạt 3,3% và GDP quý 3 đạt 4,3%, nhưng lợi suất trái phiếu kho bạc giảm khi dòng tiền rời khỏi cổ phiếu công nghệ, và tỷ giá EUR/USD tăng lên gần 1,1000. Mức 1,1000 này giữ vững như một mức trần, và sự giảm giá vào thứ Sáu đã đưa cặp tỷ giá trở lại giữa phạm vi giao dịch trong tuần.