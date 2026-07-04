Tỷ giá USD hôm nay 4/7: Giá bán USD tự do tăng lên 26.650 đồng/USD

Tỷ giá cập nhật cuối ngày thứ Sáu (3/7), Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mốc 25.203 đồng/USD. Tương tự, các ngân hàng thương mại lớn đa số không thay đổi giá bán USD, hiện niêm yết tại cùng mốc 26.463 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,73 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 3/7

Bước vào nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm đang là 25.203 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ bằng với mức làm việc trong phiên mở cửa cùng ngày, tạm dừng tại 26.463 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,73 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên cả hai chiều so với phiên trước, hiện ở mốc 26.073 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.463 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV khép lại làm việc ngày thứ Sáu giảm 20 đồng ở chiều mua vào và không đổi giá bán, niêm yết là 26.083 - 26.463 đồng/USD (mua vào và bán ra). Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.026 đồng/USD và bán ra với 26.463 đồng/USD, giá mua đã nâng lên cao hơn phiên trước 3 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.605 - 26.463 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB tạm dừng với 26.070 đồng/USD mua vào và 26.463 đồng/USD bán ra, so với phiên trước giá mua đã hạ xuống thấp hơn 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối ngày 3/7 cộng thêm 40 đồng vào cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mức 26.620 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.650 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chiến lược gia kỹ thuật cấp cao Michael Boutros chia sẻ trên Forex.com như sau: "Sự bứt phá của giá trị đô la Mỹ đang đối mặt với thử thách lớn nhất từ ​​trước đến nay sau đợt tăng mạnh từ mức thấp nhất hồi tháng 5, đưa chỉ số DXY vào vùng kháng cự xu hướng giảm dài hạn.

Đà tăng này đã củng cố triển vọng kỹ thuật tổng thể, nhưng giá đang bắt đầu chững lại ở vùng uốn cong quan trọng khi dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến ​​làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian ngắn. Với phạm vi mở cửa tháng 7 đang dần hình thành và biên bản cuộc họp của FOMC dự kiến ​​diễn ra vào tuần tới, các nhà giao dịch đang theo dõi xem liệu đồng tiền của Mỹ có thể tạo ra bước đột phá hay liệu vùng kháng cự sẽ kích hoạt một đợt điều chỉnh giảm sâu hơn. Các đường ranh giới được vẽ trên biểu đồ kỹ thuật hàng tuần của chỉ số DXY".