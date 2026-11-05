Tỷ giá USD hôm nay 5/11: Tỷ giá trung tâm 25.623 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng sáng 5/11

Tỷ giá USD hôm nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước sáng 5/11 có mức 25.623 VND, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giảm nhẹ, mức giá bán ra cao nhất được ghi nhận là 26.044 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 101,31 điểm.

Đầu giờ sáng 5/11, Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.510 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.890 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 20 đồng giá bán ra so với cuối phiên giao dịch liền trước. Ngân hàng BIDV sáng 5/11 niêm yết tại 25.510 đồng/USD mua vào và bán ra 25.890 đồng/USD.

Techcombank mở cửa ngày 5/11 ở mức 25.911 - 25.895 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB có giá 25.520 đồng/USD mua vào và giữ nguyên giá mức 25.880 đồng/USD ở chiều bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 26.070 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.130 đồng/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng chiều 4/11

Tỷ giá USD hôm nay, chiều ngày 4/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.627 VND/USD, ổn định so với phiên liền trước. Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giao dịch trong khoảng 25.483 - 25.955 VND/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101.40 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối

Chiều 4/11, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.500 VND/USD mua vào và 25.910 VND/USD bán ra, giảm 50 đồng ở cả 2 chiều so với phiên liền trước.

BIDV đóng cửa ngày 4/11 ở mức 25.550 - 25.930 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 25 đồng ở cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với phiên liền trước.

Techcombank tạm dừng làm việc ở mốc 25.516 - 25.911 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 25 đồng ở cả 2 chiều.

Chiều 4/11, ngân hàng MB Bank giao dịch 25.460 - 25.905đồng/USD (mua vào và bán ra), cùng giảm 23 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng 4/11.

Ngân hàng ACB hiện giao dịch 25.500 - 25.890 đồng/USD, giảm 30 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó (mua vào và bán ra).

Trên thị trường tự do, chiều 4/11 tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.030 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.080 đồng/USD, giảm 70 đồng so với sáng 4/11.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

USD thế giới giảm sau chiến thắng của đảng Dân chủ

Đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo Reuters, chỉ số USD Index (DXY) có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, còn 101,41 điểm. Đồng euro tăng 0,4%, lên 1,1236 USD; bảng Anh tăng 0,46%, lên 1,3475 USD. Đồng yên Nhật và franc Thụy Sĩ cũng tăng giá so với đồng bạc xanh.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 3 điểm cơ bản, xuống 4,921%. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những thay đổi trong tương quan quyền lực chính trị tại Mỹ.

Reuters cho biết, chiến thắng của đảng Dân chủ làm dấy lên lo ngại về khả năng gia tăng giám sát đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu. Nếu các quy định mới làm chậm tốc độ đầu tư và tăng trưởng của lĩnh vực công nghệ, triển vọng kinh tế Mỹ có thể chịu ảnh hưởng, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD ngày 4/11 ghi nhận diễn biến tương đối ổn định. Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.627 đồng/USD.

Trong trường hợp đồng USD tiếp tục suy yếu, áp lực lên VND có thể giảm bớt, tạo điều kiện để tỷ giá tại các ngân hàng thương mại duy trì xu hướng ổn định. Ngược lại, nếu lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi, Fed duy trì chính sách tiền tệ thận trọng hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang, đồng USD có thể lấy lại đà tăng.

Đối với thị trường trong nước, nguồn cung ngoại tệ từ xuất khẩu, FDI và kiều hối được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ tỷ giá. Dù vậy, nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu, thanh toán và hoạt động sản xuất, kinh doanh vào cuối năm vẫn là yếu tố cần tính đến.