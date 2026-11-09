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Tỷ giá USD hôm nay 9/11: Tỷ giá tại các ngân hàng ổn định

Thứ Hai, 05:00, 09/11/2026
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VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn đang duy trì ở mức 25.615 đồng/USD; giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu như đi ngang, mức cao nhất đạt được là 25.785 đồng/USD. Chỉ số USD Index đạt 102,30 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 8/11

Tỷ giá USD hôm nay, trước phiên giao dịch thứ Hai (9/11), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước cuối ngày 8/11 vẫn ổn định ở mức 25.615 VND, trong khi giá mua - bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang, mức giá bán ra cao nhất được ghi nhận là 25.785 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 102,30 điểm, tăng 2 điểm.

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Ngân hàng Vietcombank đến cuối ngày 8/11 niêm yết 25.370 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.780 đồng/USD, giữ ổn định ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước và sáng cùng ngày. Ngân hàng BIDV cuối ngày 8/11 niêm yết tại 25.395 đồng/USD mua vào và bán ra 25.775 đồng/USD, bằng giá so với phiên trước.

Techcombank đóng cửa ngày 8/11 ở mốc 25.387 - 25.785 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ giá mua và bán so với cuối phiên trước. ACB tăng giá mua vào 30 đồng, tương ứng với mức giá 25.390 đồng/USD và giữ giá bán 25.750 đồng/USD so với cuối ngày 7/11.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 25.900 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.950 đồng/USD, tăng 40 đồng giá mua vào và bán ra so với thời điểm sáng cùng ngày.

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Tỷ giá các ngoại tệ mạnh trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank

Đồng USD chịu tác động trái chiều

Đồng USD trong tuần qua chịu tác động trái chiều từ các yếu tố địa chính trị, chính trị và kinh tế. Căng thẳng khu vực Trung Đông và những bất ổn sau bầu cử giữa kỳ của Mỹ hồi đầu tuần đã gây sức ép lên đồng bạc xanh, nhưng báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ tích cực hơn dự báo đã tạo động lực phục hồi vào cuối tuần.

Chỉ số USD suy yếu trong những phiên đầu tuần khi giá dầu thô lao dốc, xuất phát từ những tín hiệu tích cực tại các cuộc tiếp xúc giữa Iran và Qatar, làm dấy lên hy vọng nguồn cung năng lượng tại Trung Đông được cải thiện. Giới đầu tư theo dõi diễn biến căng thẳng Mỹ-Iran cũng như diễn biến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã tác động đáng kể đến tâm lý thị trường. Thị trường lo ngại về những chính sách có thể thay đổi ở lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là AI. Trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh, đồng USD chịu thêm sức ép khi nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn suy yếu, cho nên đồng USD gần như đi ngang sau khi giá dầu phục hồi hơn 3%.

Đến phiên cuối tuần, đồng USD phục hồi mạnh sau khi báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ vượt xa kỳ vọng. Nền kinh tế nước này tạo thêm 165.000 việc làm, cao hơn nhiều so với mức dự báo 65.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Số liệu việc làm tích cực củng cố nhận định kinh tế Mỹ vẫn vững vàng, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

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Tỷ giá USD hôm nay 7/11: Tỷ giá trung tâm 25.615 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (7/11), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.615 đồng/USD; giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn giữ ổn định, mức cao nhất đạt được là 25.780 đồng/USD. Chỉ số USD Index đạt 102,28 điểm.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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