Trong khi thị trường chứng khoán châu Á diễn biến tích cực, chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Áp lực bán lan rộng khiến hầu hết các nhóm ngành mất điểm. Sau những phút giằng co đầu phiên, thị trường dần trượt sâu. Các nỗ lực hồi phục nhanh chóng bị dập tắt, nhường chỗ cho làn sóng bán ra quyết liệt hơn, đặc biệt trong phiên chiều.

Đà giảm xuất hiện trải dài ở hầu hết các nhóm ngành, không phân biệt Bluechip hay Midcap, trong đó chỉ riêng “ông lớn” VIC đã “đánh rơi” tới (-24,69 điểm), gần phân nửa số điểm giảm của VN-Index trong phiên hôm nay và cùng TCB, MWG, LPB là bốn cổ phiếu trong nhóm VN30 có biên độ điều chỉnh lớn hơn ngưỡng (-4%).

Chứng khoán Việt Nam chao đảo, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn lao dốc

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu chạm ngưỡng giá sàn và phần lớn đều có mức độ tương quan cao với chỉ số chung như NLG, HDC (Bất động sản); VSC, GMD (Cảng biển) và DGW (Bán lẻ).

Thị trường ngập tràn trong sắc đỏ khi số mã giảm điểm (305 mã) áp đảo hoàn toàn so với chỉ vỏn vẹn 48 mã tăng điểm trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (19%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay 26/11, VN-Index lùi về mức 1.629,68 điểm, giảm 57,77 điểm (-3,42%).

Cơn hoảng loạn cuốn theo đà tăng của thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (19%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 836 triệu cổ phiếu (39,63%), tương đương giá trị đạt 16.826 tỷ đồng (0,37%).

Bầu không khí u ám bao trùm VN-Index khi chỉ vỏn vẹn 4/35 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh. Khai khoáng (1,30%), Y tế (0,70%) và Sản xuất công nghiệp (0,16%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Vận tải hàng hóa (-7,30%), Bất động sản (-4,84%) và Thiết bị điện (-4,63%) là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên chỉ còn -179 tỷ đồng. FUEVFVND 62 tỷ đồng, CTD 57 tỷ đồng và VNM 56 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -191 tỷ đồng, TCB -81 tỷ đồng, VPL -77 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.