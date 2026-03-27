Xăng RON95 giảm tiếp 5.620 đồng/lít về mức 24.330 đồng/lít

Thứ Sáu, 05:22, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ 00h00 ngày 27/3, giá bán lẻ các mặt hàng xăng và 2 loại dầu trong nước được điều chỉnh giảm tiếp theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng dầu được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh từ 00h00 ngày 27/3, giá xăng E5RON92 giảm 4.750 đồng lít, giá bán mới là 23.320 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 5.620 đồng/lít giá bán là 24.330 đồng/lít; Xăng E10 giảm 4.330 đồng/lít so với kỳ 25/3, giá bán mới là 23.690 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 0h00 ngày 27/3 cũng giảm 2.450 đồng/lít, giá bán mới là 35.440 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 970 đồng/lít giá bán là 35.380 đồng/lít; Riêng giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.500 đồng/lít, giá bán mới là 21.740 đồng/kg.

Ngày 26/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Theo đó, từ 24h00 ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Do đó, kỳ điều hành ngày 26/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Dừng trích lập, dừng chi Quỹ bình ổn

Đồng thời, liên Bộ cũng quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 558/QĐ-BCT ngày 26/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng biến động của giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý, để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10/3/2026 để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước, đến nay số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 320 tỷ đồng.

Các quốc gia ứng phó với khủng hoảng xăng dầu ra sao?

VOV.VN - Diễn biến hiện nay cho thấy các nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu dễ bị tổn thương trước các cú sốc địa chính trị. Trong ngắn hạn, phải ưu tiên bảo đảm nguồn cung, điều hành linh hoạt giá và kiểm soát thị trường. Về dài hạn, cần tăng dự trữ chiến lược, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng...

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường, giá xăng dầu sẽ giảm bao nhiêu?

VOV.VN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, nhằm kịp thời góp phần bình ổn giá và kiểm soát lạm phát trong nước.

Xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên toàn quốc

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ mới có Công văn 2389/VPCP-V.I ngày 19/3/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Khánh Hòa tăng cường giám sát, đảm bảo nguồn cung xăng dầu

VOV.VN - Trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước liên tục tăng và neo ở mức cao, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên toàn địa bàn nhằm bảo đảm nguồn cung không bị gián đoạn.

