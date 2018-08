15 bộ trang phục đắt giá nhất mà Công nương Meghan Markle từng diện

Trang phục đắt tiền nhất trong tủ quần áo của Meghan Markle là bộ váy cưới của thương hiệu Givenchy. Vanity Fair cho biết, chi phí thiết kế bộ váy lên tới 265.000 USD. Một bộ váy khác cho đám cưới cũng có giá đắt đỏ. Theo ước tính từ Entertainment Tonight , chiếc váy sang trọng có giá hơn 157.000 USD. Bộ váy sang trọng của Ralph & Russo Meghan diện để chụp ảnh cưới có giá 75.000 USD. Trong lần xuất hiện đầu tiên cùng với Nữ hoàng sau khi chính thức trở thành Công nương nước Anh, Meghan đã diện chiếc váy màu trắng có giá khoảng 18.000 USD. Chiếc áo khoác xanh navy của Alexander McQueen có giá 1.999 USD. Quần dài có giá 795 USD. Cô kết hợp với đôi giày cao gót bằng da lộn trị giá 625 USD. Tham gia một sự kiện từ thiện, Meghan diện chiếc váy denim lạ mắt trị giá 2.190 USD của Carolina Herrera. Markle mặc một thiết kế Roland Mouret với giá 2.165 USD. Markle mặc chiếc váy sọc dài do Altuzarra thiết kế, có giá 1.995 USD. Công nương kết hợp với áo khoác Camilla and Marc (700 USD) và đôi giày cao gót 475 USD của Tamara Mellon. Lần đầu tiên xuất hiện cùng với Công nương Kate Middleton vào tháng 2/2018, Marke mặc chiếc váy 1.795 USD của Jason Wu. Markle đã diện chiếc váy của Stella McCartney trị giá 1.625 USD khi tham dự buổi hòa nhạc mừng sinh nhật của Nữ hoàng vào tháng 4/2018. Ccô mặc chiếc váy màu vàng rực rỡ của Brandon Maxwell với giá 1.495 USD. Tham dự lễ khai mạc triển lãm Nelson Mandela Centenary, Meghan diện chiếc váy 824 USD của thương hiệu House of Nonie. Lần đầu tiên xuất hiện sau đám cưới vào tháng 5, Markle đã diện chiếc váy Flavia của Goat Fashion có giá 790 USD. Chiếc áo khoác màu trắng của Meghan diện khi thông báo đính hôn của thương hiệu Canada LINE có giá 750 USD. Chiếc váy hoa màu xanh lá cây của Self-Portrait được bán với giá 390 USD./.

