5 xu hướng thời trang nam thống trị sàn diễn Xuân Hè 2019

Tại Aquafina Vietnam International Fashion Week Xuân Hè 2019, giới mộ điệu trong nước được mãn nhãn trước những bộ sưu tập (BST) ấn tượng đến từ nhiều nhà thiết kế (NTK), thương hiệu tên tuổi.

Không chỉ tạo nên cuộc chạy đua giữa các nhà mốt hàng đầu, Aquafina Vietnam International Fashion Week Xuân Hè 2019 còn góp phần định hình dòng chảy thời trang hiện đại qua những xu hướng dành cho nam giới được dự báo sẽ lên ngôi trong mùa Xuân Hè năm nay.

Thời hoàng kim của dòng thời trang may đo đã chính thức trở lại

Thời trang may đo

Sau một thời gian dài bị lấn lướt bởi trào lưu streetwear cá tính, thời hoàng kim của dòng thời trang may đo đã chính thức trở lại. Hiện diện ở những bộ âu phục được thiết kế tỉ mỉ trên chất liệu thượng hạng của loạt nhà mốt HAVANA & Co, Latorre, Lie Sang Bong, Đức Vincie…, nét lịch lãm của thời trang may đo sẽ dễ dàng chinh phục nhiều tín đồ sành điệu.

Họa tiết nổi bật

Loạt họa tiết thu hút thị giác “thống trị” địa hạt thời trang dành cho phái mạnh

Không chỉ bùng nổ như một “cơn sốt” cho thời trang nữ giới, loạt họa tiết thu hút thị giác còn “thống trị” địa hạt thời trang dành cho phái mạnh. Mang nét đẹp đối lập và thời thượng, Đức Vincie gây ấn tượng với họa tiết bất quy tắc dàn trải trên bảng màu rực rỡ. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Truyển khợi gợi cảm hứng Xuân Hè qua những họa tiết hoa lá đậm chất nhiệt đới, sặc sỡ.

Cảm hứng vị lai

Cảm hứng vị lai gắn kết chặt chẽ với tinh thần “Shaping the Future”

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Gắn kết chặt chẽ với tinh thần “Shaping the Future”, âm hưởng Futuristic được nhiều nhà mốt khai thác như một công thức tham chiếu ấn tượng dành cho thời trang nam. Tập trung vào các gam màu rực rỡ và ánh kim, cùng cách sáng tạo những form dáng lạ mắt, suông rộng, thương hiệu Việt Tiến và NTK Chung Thanh Phong dự đoán những mẫu thiết kế cá tính, độc đáo sẽ sớm gây “bão” trong thời gian tới.

Sportwear khỏe khoắn

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Xu hướng sportwear năng động

Tinh thần thời trang Xuân – Hè được phản ánh trọn vẹn qua sự lên ngôi của xu hướng sportwear năng động. Không cầu kì, mực thước, những chiếc quần jogger, quần shorts, áo phông cá tính, áo khoác bomber,…vẫn khiến những người yêu thời trang mê mẩn khi đổ bộ hàng loạt trong các BST của Kit Woo, CitiGym, Chung Thanh Phong….

Nhị sắc trắng đen

Bảng màu trắng – đen đủ sức thuyết phục những tín đồ của phong cách thời trang tối giản lẫn cầu kỳ

Đối lập với không khí sôi nổi của mùa Xuân Hè, các gam màu trắng – đen cơ bản lại bất ngờ được lăng xê nhiệt tình tại Aquafina Vietnam International Fashion Week Xuân Hè 2019. Sang trọng, cổ điển và mang tính ứng dụng cao, bộ đôi màu sắc ấn tượng được các NTK Kit Woo, HAVANA & Co, Chung Thanh Phong,... dành sự ưu ái đặc biệt. Dàn trải từ trang phục may đo đến thiết kế cao cấp và ứng dụng, bảng màu trắng – đen đủ sức thuyết phục những tín đồ của phong cách thời trang tối giản lẫn cầu kỳ./.