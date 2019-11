Á hậu Hoàng Thùy không hài lòng với các thiết kế trang phục dân tộc

Tập 5 “Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - Beauty Queen is now or never" đã lên sóng ngày 13/10 vừa qua. Qua tập, khán giả có thể thấy rõ nét về quá trình Hoàng Thùy chuẩn bị những bộ trang phục dân tộc trước khi đến Miss Universe 2019.

Hậu trường thử trang phục dân tộc của Hoàng Thùy

Trước khi bước vào phần thử trang phục dân tộc từ Top 3 bản thiết kế được lựa chọn để dự thi Miss Universe 2019, Hoàng Thùy đã có cơ hội được nhận quà tặng quốc gia. Lấy hình ảnh Trống đồng Đông Sơn làm chủ đạo, Hoàng Thùy mang hình ảnh văn hóa của người Việt Cổ từ thời Đông Sơn đến với thế giới.

Bên cạnh quà tặng quốc gia, trang phục dân tộc cũng được xem là một phần không thể thiếu tại Miss Universe và được giới mộ điệu sắc đẹp cực kỳ quan tâm. Top 3 thiết kế trang phục dân tộc tại cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho Á hậu Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019”, được lựa chọn bởi hội đồng giám khảo và sự cố vấn của các mentor bao gồm: Café phin sữa đá (Trần Nguyễn Minh Đức); Cò (Nguyễn Đức Liêm); Vùng đất chín rồng (Hoàng Hữu Kha).

Đối với bộ trang phục Cò, NTK Nguyễn Đức Liêm khiến Hoàng Thùy vô cùng bất ngờ khi vận dụng động cơ máy vào phần cánh, chỉ cần bấm nút là chiếc cánh sẽ tự động mở ra. Nếu ở trong bản thiết kế, phần cánh cò chỉ mở một bên tạo sự nhẹ nhàng, thanh thoát thì trong sản phẩm thật, phần cánh được sửa đổi mở ra cả hai bên thể hiện sự mạnh mẽ, tự tin cùng tinh thần dân tộc dâng cao. Bên cạnh đó phần váy được đính kết tỉ mỉ rất nhiều đá và rất nhiều chi tiết tạo nên một bầu trời mây rực rỡ.

Thiết kế "Cò" của Nguyễn Đức Liêm

Tuy nhiên, Hoàng Thùy đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển với bộ trang phục Cò. Đôi giày cao 21cm và phần váy phía sau ma sát trực tiếp mặt đất khiến Hoàng Thùy “giống như đang đi tập tạ”. Chính NTK Nguyễn Đức Liêm cũng phải công nhận rằng: “Mình chưa vừa ý lắm với phần đồng lúa tại vì nó cũng hơi nặng để Hoàng Thùy có thể di chuyển. Nhưng mà mình cùng với anh Đông cũng đã nghĩ đến phương án gắn bánh xe ở phía dưới để Hoàng Thùy có thể duy chuyển dễ dàng hơn”.

Hoàng Thùy cũng nhận định bản thực tế rất khác so với bản vẽ mà trước đây NTK Nguyễn Đức Liêm đã trình bày trước Thùy cùng các mentor. Nếu như ở bản vẽ, trang phục Cò được mang một đôi dép vô cùng nhẹ nhàng thoải mái thì trong sản phẩm thật đôi dép lại được đổi thành một đôi boot cao cùng với nhiều chi tiết lộn xộn.

Hoàng Thùy cũng chia sẻ thêm rằng: “Khi nghe bản thuyết trình của NTK Nguyễn Đức Liêm, Thùy liên tưởng nó là một hình ảnh rất mong manh, trong sáng nhưng ở sản phẩm thật lại đánh mất đi điều đó, phần eo cũng làm cho Thùy khó chống và không thoải mái với phần đám mây”.

Ở bộ trang phục "Café phin sữa đá", NTK Trần Nguyễn Minh Đức cũng đã thay đổi rất nhiều so với bản vẽ để cho ra được một sản phẩm hoàn chỉnh và phù hợp với Hoàng Thùy nhất. Phần bodysuit được làm bó sát để khoe những đường nét sexy của Hoàng Thùy, cùng với đó là những đường nét được đính kết như những dòng chảy của café phin.

Thiết kế "Café phin sữa đá" của Trần Nguyễn Minh Đức

Điểm nhấn của bộ trang phục chính là chiếc phin cà phê cùng với chiếc muỗng “siêu to siêu khổng lồ” khiến Hoàng Thùy vô cùng thích thú. Phần ly cà phê giả định cũng là một điểm mới lạ để khắc họa rõ nét hơn đặc trưng văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên phần ly này được Hoàng Thùy nhận xét rằng khá dư thừa, cô cũng góp ý thêm: “Phần ly này thật sự không cần thiết. Em đang tưởng tượng rằng ở trên này sẽ có một phin cà phê, tay em cầm một cái muỗng để chuẩn bị khuấy cà phê, nếu mà để gọn hơn thì em nghĩ em sẽ chính là ly cà phê”.



Thậm chí Hoàng Thùy còn thẳng thắn nhận xét rằng: “Phần jumpsuit này không đẹp và em cũng không thích luôn”. Trong quá trình thực hiện bộ Café phin sữa đá, cả NTK Nguyễn Minh Đức và mentor Minh Tuấn đã gặp phải nhiều lần bất đồng quan điểm.

Hoàng Thùy cảm thấy rất thú vị với bộ trang phục Café phin sữa đá bởi những chi tiết đặc biệt tạo nên bộ trang phục. Với một cái muỗng rất to, một mái tóc rất thời trang làm tôn lên gương mặt đậm nét Á Đông của Hoàng Thùy. Tuy nhiên khi mặc hoàn toàn bộ trang phục lên, Hoàng Thùy đã gặp phải không ít khó khăn khi chiếc phin cà phê trên đầu không được cố định vững chắc. Phần cốc cà phê cũng làm nặng và đè lên phần eo khiến Thùy rất khó để di chuyển về phía trước.

Với bộ trang phục "Vùng đất chín rồng", NTK Hoàng Hữu Kha đã sử dụng công nghệ in 3D hiện đại để in lên đầu rồng và vây lưng của rồng. Anh chia sẻ rằng: “Thời gian để in hết tất cả là hơn 1000 giờ, gần như là 4-5 máy in 3D phải chạy xuyên suốt 24/24 để cho ra được sản phẩm như bây giờ”. Hoàng Thùy thật sự đã bị thuyết phục phần nào bởi màu sắc, độ hoành tráng và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết của “Vùng đất chín rồng”.

Thiết kế "Vùng đất chín rồng" của Hoàng Hữu Kha

Ở bản vẽ ban đầu, sẽ có những con rồng uốn lượn xung quanh người Thùy, còn ở sản phẩm thực tế, Hoàng Thùy chính là một con rồng. Đặc biệt, những đầu rồng đều được lắp đèn để tạo thêm hiệu ứng cho bộ trang phục.

Cùng với độ hoành tráng thì bộ trang phục Vùng đất chín rồng có sức nặng lên đến gần 30kg. Thậm chí khí mặc hoàn toàn bộ trang phục này lên người khiến Hoàng Thùy không thể tự đứng dậy được mà cần phải rất nhiều người trợ giúp. Không những vậy, mặc dù bộ trang phục được thực hiện vô cùng tinh tế và rất đẹp nhưng Hoàng Thùy lo lắng rằng không biết sẽ xử lý và mặc nó như thế nào?

Sau khi thử cả 3 bộ trang phục và góp ý để các NTK có thể chỉnh sửa phù hợp hơn với mình, Hoàng Thùy hi vọng rằng bộ trang phục dân tộc được lựa chọn lên đường tham dự Miss Universe 2019 sẽ là bộ trang phục trọn vẹn nhất. Cả ba bộ trang phục sẽ được hoàn thiện và điều chỉnh tiếp tục để đạt tính thẩm mỹ và đáp ứng tốt nhất hiệu ứng trình diễn trên sân khấu.

Tuy nhiên, Hoàng Thùy còn chia sẻ thêm rằng: “Tới thời điểm hiện tại, Thùy không thấy một bộ trang phục nào tạo được cho mình sự thoải mái trên sân khấu!”.

Đặc biệt năm nay, Hoàng Thùy còn có một sự trợ giúp vô cùng đắc lực từ biên đạo Nhật Anh ở phần giải phóng hình thể và tạo dáng với trang phục dân tộc./.