Á hậu Phương Nga diện váy công chúa, đọ sắc cùng Á hậu Thúy An

Tối ngày 5/1, Á hậu Phương Nga, Thúy An cùng Hoa hậu Nhân Ái Thùy Tiên xuất hiện tại giải thưởng "Ngôi sao xanh" với vai trò khách mời trao giải. Đây là lần đầu tiên có một sự kiện mà cả ba người đẹp từ Hoa hậu Việt Nam 2018 đều xuất hiện trong vai trò người trao giải. Á hậu Phương Nga xuất hiện lộng lẫy trong đầm công chúa của NTK Anh Thư. Chiếc đầm màu xanh cúp ngực lấp lánh với lối trang điểm làm tôn nên các đường nét gương mặt, mái tóc uốn để xõa giúp Phương Nga tạo được ấn tượng với quan khách. Á hậu 1 Phương Nga tươi cười rạng rỡ khi cùng trao giải Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn cho Hoàng Yến Chibi và Trường Giang. Nếu Phương Nga diện chiếc váy dáng xòe thì Á hậu Thúy An lại chọn đầm đuôi cá ôm sát. Chiếc váy tôn dáng làm Thúy An quyến rũ hơn. Thuý An cùng NSND Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam trao giải thưởng lớn – giải thưởng phim điện ảnh hay nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Người đẹp Nhân Ái Thuỳ Tiên rực rỡ như cô tiên mùa xuân với thiết kế váy xuyên thấu gắn những bông hoa. Tại Ngôi sao xanh, Thuỳ Tiên cùng nhà báo Đinh Trọng Tuấn – TBT tạp chí Thế giới điện ảnh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật trao giải Gương mặt điện ảnh triển vọng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn./.

