Chiêm ngưỡng gu thời trang đẳng cấp của Victoria Beckham

Victoria Beckham luôn khẳng định phong cách menswear rất riêng của mình khi lựa chọn xuất hiện trên đường phố New York với phong cách sang chảnh, thanh lịch cùng bộ suit màu xám cùng sơ mi và khăn lụa buộc nhẹ bên hông. Bà Becks lựa chọn quần jeans để phối cùng blazer màu pastel tạo nên sự linh hoạt cho phong cách của mình. Áo khoác dáng dài tông màu trung tính kết hợp cùng sơ mi kẻ sọc và quần tây ống suông nổi bật trở thành gợi ý thời trang thú vị của cựu thành viên Spice Girls. Vic trông vô cùng trẻ trung với bộ trang phục đơn giản gồm áo phông trắng in chữ và quần jeans ống rộng cùng đôi giày màu nude. Chiếc kính râm to bản là phụ kiện không thể thiếu của nhà thiết kế người Anh này. Đi đầu trong phong cách monochrome, bộ đồ jumpsuit màu xanh rêu, đôi bốt da và chiếc kính to bản đều là thiết kế trong bộ sưu tập của Victoria Beckham. Dù diện cả bộ đồ màu đen nhưng Vic vẫn nổi bât bởi đôi ankle bốt màu trắng xanh của Balenciaga với giá 833$ Phong cách thời trang menswear của cựu thành viên Spice Girls còn được thể hiện bằng những mẫu áo khoác dáng dài. Thiết kế không chỉ mang lại sự mạnh mẽ mà còn giúp bà Beck khéo léo che lấp khuyết điểm là vóc dáng gầy gò. Victoria Beckham chứng tỏ đẳng cấp khi lựa chọn chiếc váy kẻ đỏ phối với đôi bốt cùng màu và chiếc túi trong bộ sưu tập mới nhất của mình khi dạo phố Paris. Đối với những người phụ nữ yêu thích phong cách menswer, suit chính là trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo. Blazer với phần vai độn là thiết kế dành cho người các cô gái mạnh mẽ, hiện đại. Vic kết hợp set đồ phóng khoáng, gợi cảm với áo sơ mi, quần ống rộng cùng tông và bốt cao cổ. Khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngảy, Victoria Beckham xuất hiện tại sân bay New York với bộ cánh màu xanh dương pastel vô cùng đẹp mắt, khẳng định phong cách thời trang đa dạng của mình.

Victoria Beckham luôn khẳng định phong cách menswear rất riêng của mình khi lựa chọn xuất hiện trên đường phố New York với phong cách sang chảnh, thanh lịch cùng bộ suit màu xám cùng sơ mi và khăn lụa buộc nhẹ bên hông. Bà Becks lựa chọn quần jeans để phối cùng blazer màu pastel tạo nên sự linh hoạt cho phong cách của mình. Áo khoác dáng dài tông màu trung tính kết hợp cùng sơ mi kẻ sọc và quần tây ống suông nổi bật trở thành gợi ý thời trang thú vị của cựu thành viên Spice Girls.

Vic trông vô cùng trẻ trung với bộ trang phục đơn giản gồm áo phông trắng in chữ và quần jeans ống rộng cùng đôi giày màu nude.

Chiếc kính râm to bản là phụ kiện không thể thiếu của nhà thiết kế người Anh này. Đi đầu trong phong cách monochrome, bộ đồ jumpsuit màu xanh rêu, đôi bốt da và chiếc kính to bản đều là thiết kế trong bộ sưu tập của Victoria Beckham. Dù diện cả bộ đồ màu đen nhưng Vic vẫn nổi bât bởi đôi ankle bốt màu trắng xanh của Balenciaga với giá 833$ Phong cách thời trang menswear của cựu thành viên Spice Girls còn được thể hiện bằng những mẫu áo khoác dáng dài. Thiết kế không chỉ mang lại sự mạnh mẽ mà còn giúp bà Beck khéo léo che lấp khuyết điểm là vóc dáng gầy gò.

Victoria Beckham chứng tỏ đẳng cấp khi lựa chọn chiếc váy kẻ đỏ phối với đôi bốt cùng màu và chiếc túi trong bộ sưu tập mới nhất của mình khi dạo phố Paris. Đối với những người phụ nữ yêu thích phong cách menswer, suit chính là trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo. Blazer với phần vai độn là thiết kế dành cho người các cô gái mạnh mẽ, hiện đại.

Vic kết hợp set đồ phóng khoáng, gợi cảm với áo sơ mi, quần ống rộng cùng tông và bốt cao cổ.

Khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngảy, Victoria Beckham xuất hiện tại sân bay New York với bộ cánh màu xanh dương pastel vô cùng đẹp mắt, khẳng định phong cách thời trang đa dạng của mình.