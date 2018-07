Chiêm ngưỡng những chiếc nhẫn đính hôn đắt giá của sao Hollywood

Hôn thê của Justin Bieber, Hailey Baldwin sở hữu chiếc nhẫn kim cương hình bầu dục. Viên đá kim cương của Hailey có kích cỡ khoảng 6 carat với độ tinh khiết VS tương đối tốt. Giá trị của viên kim cương này rơi vào khoảng 400.000 USD, tương đương với 9 tỷ VNĐ. Chiếc nhẫn đính hôn mà Hoàng tử Anh Harry trao cho diễn viên Mỹ Meghan Markle được đính ở giữa một viên kim cương to đến từ vùng Botswana cùng hai viên kim cương khác được lấy từ bộ sưu tập đá quý của riêng công nương Diana. Chính hoàng tử Harry là người thiết kế nhẫn đính hôn này. Ca sĩ Ariana Grande được bạn trai cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ. Các nguồn tin thân cận với cặp đôi tiết lộ Davidson đã bỏ ra số tiền 100.000 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng) để đặt làm một chiếc nhẫn kim cương 3,03 carat tặng cho giọng ca "No tears left to cry". Người mẫu kiêm diễn viên Chris Zylka đã quỳ gối cầu hôn Paris Hilton với chiếc nhẫn kim cương 20 carat: "Chiếc nhẫn rất đẹp, lấp lánh. Đó là chiếc nhẫn đẹp nhất tôi từng nhìn thấy". Nhẫn đính hôn của kiều nữ nhà Hilton trị giá 2 triệu USD và được cô gọi là "viên kim cương trong mơ". Công chúa Eugenie xứ York đã khiến giới truyền thông Anh quốc và quốc tế ngỡ ngàng khi xuất hiện với chiếc nhẫn ngọc bích padparadscha khổng lồ. Chiếc nhẫn được thiết kế tinh tế với một viên đá quý hiếm màu hồng san hô cùng những viên kim cương nhỏ được tỉ mỉ xếp đặt xung quanh. Siêu mẫu Miranda Kerr cũng sở hữu chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp 2.5 carat được chàng tỷ phú Evan Spiegel, nhà sáng lập và CEO của ứng dụng nổi tiếng Snapchat đặt riêng dành cho cô. Sau nhiều lần tái hợp, cô nàng nổi loạn Miley Cyrus trở lại làm “gái ngoan” của Hollywood ngay khi về bên vị hôn phu Liam Hemsworth. Cô diện chiếc nhẫn đính hôn bắt mắt với một viên kim cương to dạng khối cầu được tỉ mỉ cắt mài vô cùng lấp lánh. Thiên thần Irina Shayk đã khoe khéo chiếc nhẫn đính hôn của nam diễn viên Bradley dành tặng cô trong một lần dạo phố. Chiếc nhẫn đính hôn của thiên thần Victoria's Secret có thiết kế cổ điển với một viên ngọc lục bảo đính kim cương xung quanh. Chiếc nhẫn đính hôn vintage của nhà thiết kế Mary-Kate Olsen được rất nhiều người chú ý bởi thiết kế độc đáo, khác lạ. Nhẫn đính kim cương 4 carat của Cartier bao quanh bởi 16 viên sapphire và có tạo hình như một bông hoa đáng hé nở. Để đổi lấy cái gật đầu đồng ý của Sofia Vergara, nam diễn viên Joe Manganiello đã phải chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương trị giá tới 500.000 USĐ (hơn 11 tỉ VNĐ) “Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh” George Clooney đã cầu hôn nữ luật sư tài năng Amal Alamuddin bằng chiếc nhẫn kim cương 7 carat đến từ thương hiệu trang sức cao cấp Jean Dousett có giá 17 tỷ VNĐ. Kanye đã bỏ ra 1 triệu USĐ để mua nhẫn đính hôn cho Kim. Chiếc nhẫn kim cương 15 carat của hãng Lorraine Schwartz được các chuyên gia trang sức đánh giá là đẹp hoàn mỹ và hiếm có. Cô đào nóng bỏng của Hollywood Scarlett Johansson lại sở hữu nhẫn đính hôn được thiết kế theo phong cách Art Deco vintage với ba viên kim cương, tạo nên thiết kế lớn ấn tượng. Chứng tỏ là một cặp đôi vàng của Hollywood, “Deadpool” Ryan Reynolds không ngần ngại chi 2 triệu USD để mua nhẫn cầu hôn “gossip girl” Blake Lively. Chiếc nhẫn có đính viên kim cương 12 carat đặt trên vòng vàng 18 carat. Chiếc nhẫn này cũng được xếp vào 1 trong những chiếc nhẫn đính hôn đắt đỏ và sang trọng bậc nhất Hollywood.

Hôn thê của Justin Bieber, Hailey Baldwin sở hữu chiếc nhẫn kim cương hình bầu dục. Viên đá kim cương của Hailey có kích cỡ khoảng 6 carat với độ tinh khiết VS tương đối tốt. Giá trị của viên kim cương này rơi vào khoảng 400.000 USD, tương đương với 9 tỷ VNĐ. Chiếc nhẫn đính hôn mà Hoàng tử Anh Harry trao cho diễn viên Mỹ Meghan Markle được đính ở giữa một viên kim cương to đến từ vùng Botswana cùng hai viên kim cương khác được lấy từ bộ sưu tập đá quý của riêng công nương Diana. Chính hoàng tử Harry là người thiết kế nhẫn đính hôn này.

Ca sĩ Ariana Grande được bạn trai cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ. Các nguồn tin thân cận với cặp đôi tiết lộ Davidson đã bỏ ra số tiền 100.000 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng) để đặt làm một chiếc nhẫn kim cương 3,03 carat tặng cho giọng ca "No tears left to cry".

Người mẫu kiêm diễn viên Chris Zylka đã quỳ gối cầu hôn Paris Hilton với chiếc nhẫn kim cương 20 carat: "Chiếc nhẫn rất đẹp, lấp lánh. Đó là chiếc nhẫn đẹp nhất tôi từng nhìn thấy". Nhẫn đính hôn của kiều nữ nhà Hilton trị giá 2 triệu USD và được cô gọi là "viên kim cương trong mơ". Công chúa Eugenie xứ York đã khiến giới truyền thông Anh quốc và quốc tế ngỡ ngàng khi xuất hiện với chiếc nhẫn ngọc bích padparadscha khổng lồ. Chiếc nhẫn được thiết kế tinh tế với một viên đá quý hiếm màu hồng san hô cùng những viên kim cương nhỏ được tỉ mỉ xếp đặt xung quanh.

Siêu mẫu Miranda Kerr cũng sở hữu chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp 2.5 carat được chàng tỷ phú Evan Spiegel, nhà sáng lập và CEO của ứng dụng nổi tiếng Snapchat đặt riêng dành cho cô.

Sau nhiều lần tái hợp, cô nàng nổi loạn Miley Cyrus trở lại làm “gái ngoan” của Hollywood ngay khi về bên vị hôn phu Liam Hemsworth. Cô diện chiếc nhẫn đính hôn bắt mắt với một viên kim cương to dạng khối cầu được tỉ mỉ cắt mài vô cùng lấp lánh.

Thiên thần Irina Shayk đã khoe khéo chiếc nhẫn đính hôn của nam diễn viên Bradley dành tặng cô trong một lần dạo phố. Chiếc nhẫn đính hôn của thiên thần Victoria's Secret có thiết kế cổ điển với một viên ngọc lục bảo đính kim cương xung quanh.

Chiếc nhẫn đính hôn vintage của nhà thiết kế Mary-Kate Olsen được rất nhiều người chú ý bởi thiết kế độc đáo, khác lạ. Nhẫn đính kim cương 4 carat của Cartier bao quanh bởi 16 viên sapphire và có tạo hình như một bông hoa đáng hé nở.

Để đổi lấy cái gật đầu đồng ý của Sofia Vergara, nam diễn viên Joe Manganiello đã phải chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương trị giá tới 500.000 USĐ (hơn 11 tỉ VNĐ)

“Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh” George Clooney đã cầu hôn nữ luật sư tài năng Amal Alamuddin bằng chiếc nhẫn kim cương 7 carat đến từ thương hiệu trang sức cao cấp Jean Dousett có giá 17 tỷ VNĐ.

Kanye đã bỏ ra 1 triệu USĐ để mua nhẫn đính hôn cho Kim. Chiếc nhẫn kim cương 15 carat của hãng Lorraine Schwartz được các chuyên gia trang sức đánh giá là đẹp hoàn mỹ và hiếm có.

Cô đào nóng bỏng của Hollywood Scarlett Johansson lại sở hữu nhẫn đính hôn được thiết kế theo phong cách Art Deco vintage với ba viên kim cương, tạo nên thiết kế lớn ấn tượng. Chứng tỏ là một cặp đôi vàng của Hollywood, “Deadpool” Ryan Reynolds không ngần ngại chi 2 triệu USD để mua nhẫn cầu hôn “gossip girl” Blake Lively. Chiếc nhẫn có đính viên kim cương 12 carat đặt trên vòng vàng 18 carat. Chiếc nhẫn này cũng được xếp vào 1 trong những chiếc nhẫn đính hôn đắt đỏ và sang trọng bậc nhất Hollywood.