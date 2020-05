Dàn thiên thần nội y đình đám của Victoria's Secret ngày ấy - bây giờ

Sau khi rời sàn diễn Victoria's Secret, Tyra Banks trở thành giám khảo và người dẫn chương trình cho cuộc thi "America's Next Top Model". Hơn 2 thập kỷ trôi qua, Tyra Banks đã thành "tượng đài" trong làng mẫu. Dù đã giải nghệ, cái tên của cô vẫn là mơ ước của nhiều cô gái trẻ muốn sải bước trên sàn catwalk.

Miranda Kerr bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 13 tuổi sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi của một tạp chí năm 1997 tại Australia. Năm 2004, cô chuyển đến New York và bắt đầu làm người mẫu cho Maybelline. Sau khi Gisele Bundchen rời Victoria's Secret vào năm 2007, Miranda được trao đôi cánh "thiên thần".

