Diễm My 9x catwalk điệu nghệ với mốt xẻ ngực

Trong một sự kiện thời trang vào tối 13/10 vừa qua, nữ diễn viên Diễm My 9x đã tham gia với vai trò người mẫu. Dù không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng nữ diễn viên vẫn rất tự tin sải bước trên sàn catwalk. Với thiết kế cut-out táo bạo khoe vòng 1 kết hợp với boots da rắn thời thượng, Diễm My xinh đẹp, tự tin không thua kém các người mẫu chuyên nghiệp. Cô vừa catwalk vừa vẫy tay chào khách mời và khán giả. Ngắm một số khoảnh khắc ấn tượng của Diễm My trong buổi trình diễn thời trang: Quán quân Next's Top Model 2017 Kim Dung.

