Diễm My 9x khoe vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm với váy tự thiết kế

Sau thành công với vai diễn Helen trong Cô ba Sài Gòn, Diễm My khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi quyết định “lấn sân” sang lĩnh vực thiết kế thời trang. Những hình ảnh cô cùng NTK Đỗ Long bắt tay nhau tạo ra những sản phẩm thời trang tầm trung đã khiến mọi người thêm kì vọng về bộ sưu tập này. Dù là lần đầu tiên tham gia sáng tạo, nhưng với sức trẻ của mình cùng sự hỗ trợ của NTK Đỗ Long, Diễm My đã tạo có những ý tưởng mới lạ. Sau đó nhờ vào tài năng thiết kế và bàn tay của nhà thiết kế Đỗ Long để tạo nên những bộ cánh thu hút người nhìn. Đỗ Long và Diễm My đã cho thấy tâm huyết và sự đầu tư nghiêm túc của mình trong bộ sưu tập. Những thiết kế mang hơi hướng quý phái và cũng rất quyến rũ được thể hiện trọn vẹn dưới vóc dáng chuẩn mẫu cùng thần thái sang trọng của nữ diễn viên “Chạy đi rồi tính”. Với chất liệu ren quen thuộc, nữ diễn viên đã biết cách làm mới bằng nhiều kiểu dáng khác nhau từ váy xòe, váy chữ A đến váy ôm sát khoe body. Điểm nhấn của những thiết kế này nằm ở phần cổ với đường cắt xẻ khéo léo, khoe trọn vẻ đẹp gợi cảm của người mặc. Những tiểu tiết như chiếc nơ, họa tiết kẻ sọc được người đẹp khéo léo đưa vào thiết kế, giúp nâng tầm cho từng bộ trang phục. Bên cạnh những màu sắc cơ bản như trắng, đen... những màu sắc nổi bật như xanh dương, đỏ... cũng là điểm nhấn của bộ sưu tập này, giúp khách hàng thoải mái trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với sở thích. Bộ ảnh lần này không chỉ cho thấy sự sáng tạo khi tham gia vào vai trò lên ý tưởng mà còn khoe được vẻ đẹp ngọt ngào của Diễm My trong vai trò người mẫu. Là người sáng tạo ra “những đứa con tinh thần” và cũng là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm mẫu, người đẹp nắm bắt được vẻ đẹp của từng bộ trang phục để tạo dáng phù hợp nhất. Thần thái của Diễm My cũng là điểm cộng cho bộ ảnh mới này. Chia sẻ về bộ ảnh, Diễm My cho biết: “Là người lên ý tưởng cho từng thiết kế cùng anh Đỗ Long nên tôi hiểu được điểm mạnh của những thiết kế của mình ở đâu. Vì vậy, việc đảm nhận vai trò người mẫu sẽ giúp tôi biết cách khoe trọn vẻ đẹp của từng bộ trang phục"./.

