“Gái một con” Hồng Quế xinh đẹp và trẻ trung với tóc thắt bím

NTK Hà Duy đã lựa chọn người mẫu Hồng Quế làm "nàng thơ" cho bộ sưu tập "The fragrance of the Woods" (Hương thơm của núi rừng). Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ núi rừng Tây Bắc với những cảm xúc lãng mạn, bay bổng. Hà Duy kết hợp chất liệu thổ cẩm dệt bằng tay với lụa cùng kỹ thuật may hiện đại để mang tới màu sắc mới mẻ cho thời trang. Các kiểu váy trong bộ sưu tập chủ yếu là dáng xòe mềm mại, với điểm nhấn là phần cổ to bản, giống như những chiếc khăn của người dân tộc. Theo Hà Duy, sự pha trộn giữa chất liệu cứng và mềm, lưới và lụa cứng, màu trắng và đen... thể hiện sự đối lập mạnh mẽ. Việc chọn Hồng Quế làm nàng thơ cho bộ sưu tập bởi "gái một con" có gương mặt sáng, trong trẻo, xinh đẹp, toát lên vẻ thuần khiết - phù hợp với thông điệp của bộ sưu tập lần này. Trong bộ ảnh, Hồng Quế khoe vẻ trẻ trung, gợi cảm với tóc thắt bím, cách trang điểm nhẹ. Chẳng ai nghĩ cô đã là gái một con. Những bộ trang phục của NTK Hà Duy với chi tiết voan xuyên thấu cũng giúp tôn lên vóc dáng gợi cảm của Hồng Quế. Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, chân dài từng công khai việc sửa mũi với mong muốn sự thay đổi này sẽ giúp cuộc sống của cô may mắn hơn. Bản thân cô cũng thấy rằng, công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi và lịch diễn thời trang của cô dày đặc hơn từ ngày sửa mũi. Sau hơn một năm sinh con gái Cherry, Hồng Quế đã lấy lại vóc dáng thon thả như thuở son rỗi. Khi hỏi về mối quan hệ với bố đẻ của con gái, chân dài tiết lộ, cả hai đã "làm lành" để san sẻ việc chăm sóc bé Cherry. Tuy nhiên, bây giờ cả hai chỉ là bạn bè chứ không có ý định tái hợp. Trong bộ ảnh thời trang còn có sự xuát hiện của Quán quân Next Top Model mùa 3 Mai Giang. Mai Giang có vẻ quyến rũ, mặn mà, đối lập với sự trong sáng của Hồng Quế. Gương mặt đậm chất Á đông với gò má cao, xương hàm vuông, mắt nhỏ... của Mai Giang thích hợp với hình ảnh của những cô gái miền Tây Bắc mà Hà Duy muốn gửi gắm trong bộ sưu tập. "Sự mặn mà của 2 người phụ nữ đã có con sẽ càng làm cho tinh thần của bộ sưu tập mạnh mẽ hơn vì tục lệ của người dân tộc là các cô gái luôn phải đi lấy chồng và sinh con sớm. Trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng đều có thể khai thác được vẻ đẹp của họ, vẻ đẹp từ hình thức cho đến nội tâm", Hà Duy nói./.

