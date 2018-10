Giovanni trình làng thiết kế blazer bằng vải sen quý hiếm

Thời trang đương đại, đặc biệt là thời trang nam đang có sự chuyển mình tích cực, không còn gói gọn trong những lối mòn truyền thống. Với nỗ lực phá vỡ những giới hạn, Giovanni Group đã ghi dấu ấn mới với chất liệu vải được ví như "Viên ngọc cuối cùng của thế giới vải vóc": vải sen. Lụa tơ sen vốn là một loại lụa quý giá có nguồn gốc từ Myanmar. Tất cả các công đoạn tạo ra sợi tơ sen đều thật chỉn chu và rất cầu kỳ. Với nhiều năm nghiên cứu, nghệ nhân Phan Thị Thuận đã dệt thành công loại vải từ tơ sen , đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới sở hữu loại vải quý hiếm này. Những sợi tơ sen mỏng manh dưới bàn tay khéo léo của người nghệ nhân mang lại cảm giác mịn màng, tinh khiết mà không một loại tơ nào có thể sánh được. Với mong muốn tạo nên những bộ trang phục từ thứ vải tinh túy, nhẹ nhàng, mang nặng hồn quê hương dân tộc Việt kết hợp với kiểu dáng lịch lãm, tinh tế của người Ý, các nghệ nhân Giovanni đã phát triển và cho ra đời dòng sản phẩm blazer bằng vải sen. Ông Lê Sỹ Quỳnh, Tổng giám đốc Giovani Group chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, Giovanni Group giới thiệu thiết kế blazer được làm thủ công từ vải sen, loại vải mềm mại, với những hoạ tiết hoa sen nổi bật trên từng gân thớ vải.... Chúng tôi sẽ ngừng nỗ lực, luôn luôn tìm kiếm, nâng tầm quan hệ với tất cả các đối tác, những đơn vị sáng tạo, phát triển ý tưởng, các nhà cung cấp nguyên phụ liệu, nhà sản xuất quốc tế... để mang lại những sản phẩm chất lượng nhất". Cũng tại sự kiện này, Giovanni đã ra mắt các sản phẩm may đo cao cấp cũng như BST quần áo Thu Đông dành cho nhãn hàng nữ GioGio. Đây là dòng sản phẩm được Giovanni rất chau chuốt từ chất liệu cho đến đường nét may đo nhằm đảm bảo chất lượng khi đưa ra thị trường khi chiều lòng những khách hàng khó tính nhất. Với tông màu đen và trung tính nhằm tôn lên vẻ đẹp huyền bí mà vẫn tươi trẻ, phóng khoáng, hiện đại. Đậm chất văn hóa Italy mà vẫn kiêu kì và thanh lịch. Phụ kiện và đồ trang sức được kết hợp tạo nét nhấn nhá đặc biệt cho bộ sưu tập. Những sản phẩm mới nhất của nhãn hàng may đo Giovanni Sartoria cũng được giới thiệu tới khách hàng. Khách hàng còn được chiêm ngưỡng, trải nghiệm những đôi giày da mới với chất lượng tốt nhất. Bằng sự say mê và kinh nghiệm đã có trong lĩnh vực thời trang Giovanni tiếp tục nỗ lực không ngừng để thực hiện sứ mệnh tái hiện nét thanh lịch tự nhiên và phong cách thời trang Italy, trở thành niềm tự hào của ngành thời trang Việt trên trường quốc tế./.

Thời trang đương đại, đặc biệt là thời trang nam đang có sự chuyển mình tích cực, không còn gói gọn trong những lối mòn truyền thống. Với nỗ lực phá vỡ những giới hạn, Giovanni Group đã ghi dấu ấn mới với chất liệu vải được ví như "Viên ngọc cuối cùng của thế giới vải vóc": vải sen. Lụa tơ sen vốn là một loại lụa quý giá có nguồn gốc từ Myanmar. Tất cả các công đoạn tạo ra sợi tơ sen đều thật chỉn chu và rất cầu kỳ. Với nhiều năm nghiên cứu, nghệ nhân Phan Thị Thuận đã dệt thành công loại vải từ tơ sen , đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới sở hữu loại vải quý hiếm này. Những sợi tơ sen mỏng manh dưới bàn tay khéo léo của người nghệ nhân mang lại cảm giác mịn màng, tinh khiết mà không một loại tơ nào có thể sánh được.

Với mong muốn tạo nên những bộ trang phục từ thứ vải tinh túy, nhẹ nhàng, mang nặng hồn quê hương dân tộc Việt kết hợp với kiểu dáng lịch lãm, tinh tế của người Ý, các nghệ nhân Giovanni đã phát triển và cho ra đời dòng sản phẩm blazer bằng vải sen. Ông Lê Sỹ Quỳnh, Tổng giám đốc Giovani Group chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, Giovanni Group giới thiệu thiết kế blazer được làm thủ công từ vải sen, loại vải mềm mại, với những hoạ tiết hoa sen nổi bật trên từng gân thớ vải.... Chúng tôi sẽ ngừng nỗ lực, luôn luôn tìm kiếm, nâng tầm quan hệ với tất cả các đối tác, những đơn vị sáng tạo, phát triển ý tưởng, các nhà cung cấp nguyên phụ liệu, nhà sản xuất quốc tế... để mang lại những sản phẩm chất lượng nhất".

Cũng tại sự kiện này, Giovanni đã ra mắt các sản phẩm may đo cao cấp cũng như BST quần áo Thu Đông dành cho nhãn hàng nữ GioGio. Đây là dòng sản phẩm được Giovanni rất chau chuốt từ chất liệu cho đến đường nét may đo nhằm đảm bảo chất lượng khi đưa ra thị trường khi chiều lòng những khách hàng khó tính nhất. Với tông màu đen và trung tính nhằm tôn lên vẻ đẹp huyền bí mà vẫn tươi trẻ, phóng khoáng, hiện đại. Đậm chất văn hóa Italy mà vẫn kiêu kì và thanh lịch. Phụ kiện và đồ trang sức được kết hợp tạo nét nhấn nhá đặc biệt cho bộ sưu tập. Những sản phẩm mới nhất của nhãn hàng may đo Giovanni Sartoria cũng được giới thiệu tới khách hàng. Khách hàng còn được chiêm ngưỡng, trải nghiệm những đôi giày da mới với chất lượng tốt nhất. Bằng sự say mê và kinh nghiệm đã có trong lĩnh vực thời trang Giovanni tiếp tục nỗ lực không ngừng để thực hiện sứ mệnh tái hiện nét thanh lịch tự nhiên và phong cách thời trang Italy, trở thành niềm tự hào của ngành thời trang Việt trên trường quốc tế./.