Hé lộ hình ảnh đầu tiên Emma Stone làm “nàng thơ” của Louis Vuitton

Mới đây, "ông lớn thời trang" Louis Vuitton vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập Pre-Fall 2018. "Nàng thơ" của BST này là Emma Stone. Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, nữ diễn viên từng đạt giải Oscar Emma Stone đã thông báo về hợp đồng thương hiệu trong vòng 2 năm có giá trị ước tính lên tới 10 triệu USD với nhà mốt Pháp Louis Vuitton. Bộ ảnh được chụp tại sa mạc California, do nhiếp ảnh gia Craig McDean thực hiện. Stone thể hiện sự phấn khích của cô trong chiến dịch thời trang lớn đầu tiên của cô cho thương hiệu. "Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi làm việc với một nhà mốt nhiệt huyết như Louis Vuitton, cũng như với phong cách độc đáo và sáng tạo của Nicolas Ghesquière". Nữ diễn viên có thần thái kiêu kỳ. Với việc trở thành gương mặt thương hiệu của Louis Vuitton, Emma sẽ quay quảng cáo và xuất hiện trong các shoots hình thời trang cũng như diện các thiết kế của ông lớn thời trang này lên thảm đỏ. Trước đó, tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 90, nữ diễn viên xuất hiện đầy cá tính trong thiết kế của Louis Vuitton. Emma Stone với trang phục Louis Vuitton khi quảng bá cho bộ phim "Battle of the Sexes" tại thành phố Los Angeles. Một thiết kế của Louis Vuitton mà người đẹp 28 tuổi diện tại lễ trao giải Quả cầu vàng vừa qua. Emma Stone lộng lẫy tại buổi công chiếu "Battle of the Sexes" ở London, Anh. Người đẹp là tâm điểm của truyền thông.

