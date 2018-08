H&M gợi ý các thiết kế mới đầy tinh tế và lãng mạn đầu mùa thu

H&M vừa tung ra bộ sưu tập dành cho phái nữ với sự kết hợp của các hoạ tiết in từ GP & J Baker. Các thiết kế với mẫu in hoa mộc lan, hoạ tiết cổ điển hoa lá và chim phương đông được hoà trộn với hoa văn đối xứng hình học mạnh mẽ, thể hiện sự tôn trọng dành cho nghệ thuật điêu khắc trang trí đến từ nhà thiết kế Jean Durand. Các thiết kế trong bộ sưu tập sở hữu chất liệu nhẹ nhàng cùng phong cách lãng mạn và tinh tế. Bên cạnh đó, đường dáng trang phục dài và uyển chuyển với các điểm nhấn như vai và tay áo phồng, đính ren và in viền tương phản. Các thiết kế với đường cắt phóng khoáng mang đến nét trẻ trung cho người mặc. Một thiết kế cá tính với đường hình học bất đối xứng. Trang phục thu đông màu rượu vang với áo hở vai mang lại nét quyến rũ cho người mặc. Ngắm các thiết kế phóng khoáng trong BST mới của H&M...

H&M vừa tung ra bộ sưu tập dành cho phái nữ với sự kết hợp của các hoạ tiết in từ GP & J Baker.

Các thiết kế với mẫu in hoa mộc lan, hoạ tiết cổ điển hoa lá và chim phương đông được hoà trộn với hoa văn đối xứng hình học mạnh mẽ, thể hiện sự tôn trọng dành cho nghệ thuật điêu khắc trang trí đến từ nhà thiết kế Jean Durand. Các thiết kế trong bộ sưu tập sở hữu chất liệu nhẹ nhàng cùng phong cách lãng mạn và tinh tế. Bên cạnh đó, đường dáng trang phục dài và uyển chuyển với các điểm nhấn như vai và tay áo phồng, đính ren và in viền tương phản. Các thiết kế với đường cắt phóng khoáng mang đến nét trẻ trung cho người mặc. Một thiết kế cá tính với đường hình học bất đối xứng. Trang phục thu đông màu rượu vang với áo hở vai mang lại nét quyến rũ cho người mặc. Ngắm các thiết kế phóng khoáng trong BST mới của H&M...