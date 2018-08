Hoa hậu Ngân Anh khoe vẻ gợi cảm với bikini cùng số đo 3 vòng mới

Hơn nửa năm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh đang dần trở nên quyến rũ và bốc lửa hơn. Tại thời điểm đăng quang, Ngân Anh sở hữu chiều cao 1,73m, 3 vòng 86-58-94 cm. Đây được xem là “tỷ lệ vàng” hiếm có về hình thể trong các Hoa hậu ở Việt Nam, nhưng Ngân Anh vẫn luôn tích cực rèn luyện để cải thiện số đo. Mới đây cô đã xác lập số đo ba vòng mới 87-57-97 cm. Sau những ngày miệt mài luyện tập, kỹ năng trình diễn của Ngân Anh cũng đang trên đà hoàn thiện. Cô đang dần trở thành một Nữ hoàng sắc đẹp mới trên đấu trường nhan sắc khi ngày càng vào độ chín. Trong bộ hình mới nhất, Ngân Anh khoe thân hình gợi cảm với trang phục bikini của Louis Vuitton và Dolce & Gabbana. Đây cũng là những mẫu áo tắm đang là hot trend 2018 của các nhà mốt này. Ngân Anh chia sẻ, cô không mất nhiều thời gian cho việc chăm sóc sắc đẹp. Do được ưu ái thừa kế làn da đẹp từ mẹ, Ngân Anh ít khi sử dụng các mỹ phẩm làm đẹp da. Chủ yếu công việc chăm sóc da của Ngân Anh là tẩy trang kỹ lưỡng mỗi khi trang điểm để bảo vệ làn da trắng hồng. Tạng người “ăn nhiều không béo” cũng giúp Ngân Anh không bị áp lực về việc tập luyện. Ngân Anh không bỏ nhiều thời gian đến phòng gym. "Tôi cảm thấy mình may mắn vì vốn đã sở hữu vóc dáng thon gọn, khung xương nhỏ nhắn và cân đối. Do đó tôi không phải gì ép mình vào các thực đơn giảm cân, giữ dáng hay các buổi tập luyện nặng để đốt cháy các vùng mỡ thừa trên cơ thể” – Ngân Anh chia sẻ. Thời gian gần đây, Lê Âu Ngân Anh tích cực tập luyện yoga để giữ dáng vóc mềm mại./.

