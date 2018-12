Hoa hậu Ngọc Hân duyên dáng với áo dài dạo phố cổ Hội An

Bộ sưu tập áo dài "Ý xuân" gồm 30 thiết kế của Ngọc Hân được lấy cảm hứng từ những câu ca dao, tục ngữ về Tết. Qua nét bút của hoạ sĩ Phạm Trịnh, những hình ảnh quen thuộc trong ngày xuân được thể hiển rõ nét trên các mẫu áo dài như đôi tình nhân cùng nhau du xuân, trẻ em vui đùa bên những trò chơi dân gian hay niềm hạnh phúc khi gia đình sum vầy, đoàn tụ. Ngọc Hân đã phải mất ba tháng để hoàn thành bộ sưu tập. Cô chọn Hội An làm khung cảnh thực hiện bộ hình nhằm làm nổi bật nét truyền thống của bộ sưu tập mới. "Từ nhỏ, tôi đã rất yêu thích chương trình và ao ước một lần được đến xem. Đến khi lớn hơn, tôi lại mong mình một ngày nào đó sẽ được đứng trên sân khấu 'Duyên dáng Việt Nam', cùng toả sáng trong những bộ trang phục. Nhờ may mắn cũng như duyên số, tôi được mời tham gia chương trình với tư cách là người mẫu áo dài. Tôi đã rất vui sướng. Đến hôm nay, khi được tham gia chương trình với tư cách là nhà thiết kế áo dài, tôi thấy hạnh phúc vỡ oà", Hoa hậu Việt Nam 2010 tâm sự. Trong 'Duyên dáng Việt Nam' lần này, Ngọc Hân muốn được giới thiệu là nhà thiết kế, còn việc cô có xuất hiện trong vai trò người mẫu hay không còn phụ thuộc vào cách xây dựng của đạo diễn chương trình. Người đẹp nói, cô sẽ thực hiện tốt nhất công việc sáng tạo để mong đóng góp vào thành công của đêm diễn. Ngoài Ngọc Hân, chương trình "Duyên dáng Việt Nam" còn có sự tham gia của các gương mặt nổi tiếng như Lệ Quyên, Thu Minh, Phương Thanh, Uyên Linh, Lân Nhã, Quốc Thiên, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm, Đức Tuấn... Nhiều người đẹp cũng góp mặt trong show diễn lần này như Phan Thu Quyên, Huỳnh Yến Nhi, Thư Đình, Lê Thu An, Đào Thị Hà, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Phúc Thuỷ Tiên, Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên, Bùi Nữ Kiều Vỹ... Toàn bộ các tiết mục được trình diễn trên nhạc sống với phần hoà âm, phối khí của các nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Lê Quang, Ái Cầm, Đạt Kim, Minh Hoàng và Vân Tình. MC Bình Minh và diễn viên Lê Phương là người dẫn dắt chương trình. Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế áo dài khoảng 3 năm nay. Tuy nhiên cô luôn coi mình là một nhà thiết kế trẻ đang trong quá trình khởi nghiệp và hoàn thiện bản thân. Cô vui khi các sản phẩm áo dài của mình được khách hàng yêu thích. Áo dài của Ngọc Hân được rất nhiều người đẹp nổi tiếng mặc trong ngày cưới như Á hậu Tú Anh, Á hậu Thanh Tú... Các Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Phí Thuỳ Linh, Á hậu Phương Nga, Á hậu Thuỳ Dung, MC Phan Anh, NSND Lan Hương, người mẫu Hồng Quế... đều từng diện áo dài cho HH Việt Nam 2010 thực hiện trên sân khấu trình diễn hoặc trong các sự kiện.

Bộ sưu tập áo dài "Ý xuân" gồm 30 thiết kế của Ngọc Hân được lấy cảm hứng từ những câu ca dao, tục ngữ về Tết. Qua nét bút của hoạ sĩ Phạm Trịnh, những hình ảnh quen thuộc trong ngày xuân được thể hiển rõ nét trên các mẫu áo dài như đôi tình nhân cùng nhau du xuân, trẻ em vui đùa bên những trò chơi dân gian hay niềm hạnh phúc khi gia đình sum vầy, đoàn tụ. Ngọc Hân đã phải mất ba tháng để hoàn thành bộ sưu tập. Cô chọn Hội An làm khung cảnh thực hiện bộ hình nhằm làm nổi bật nét truyền thống của bộ sưu tập mới. "Từ nhỏ, tôi đã rất yêu thích chương trình và ao ước một lần được đến xem. Đến khi lớn hơn, tôi lại mong mình một ngày nào đó sẽ được đứng trên sân khấu 'Duyên dáng Việt Nam', cùng toả sáng trong những bộ trang phục. Nhờ may mắn cũng như duyên số, tôi được mời tham gia chương trình với tư cách là người mẫu áo dài. Tôi đã rất vui sướng. Đến hôm nay, khi được tham gia chương trình với tư cách là nhà thiết kế áo dài, tôi thấy hạnh phúc vỡ oà", Hoa hậu Việt Nam 2010 tâm sự. Trong 'Duyên dáng Việt Nam' lần này, Ngọc Hân muốn được giới thiệu là nhà thiết kế, còn việc cô có xuất hiện trong vai trò người mẫu hay không còn phụ thuộc vào cách xây dựng của đạo diễn chương trình. Người đẹp nói, cô sẽ thực hiện tốt nhất công việc sáng tạo để mong đóng góp vào thành công của đêm diễn. Ngoài Ngọc Hân, chương trình "Duyên dáng Việt Nam" còn có sự tham gia của các gương mặt nổi tiếng như Lệ Quyên, Thu Minh, Phương Thanh, Uyên Linh, Lân Nhã, Quốc Thiên, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm, Đức Tuấn... Nhiều người đẹp cũng góp mặt trong show diễn lần này như Phan Thu Quyên, Huỳnh Yến Nhi, Thư Đình, Lê Thu An, Đào Thị Hà, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Phúc Thuỷ Tiên, Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên, Bùi Nữ Kiều Vỹ... Toàn bộ các tiết mục được trình diễn trên nhạc sống với phần hoà âm, phối khí của các nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Lê Quang, Ái Cầm, Đạt Kim, Minh Hoàng và Vân Tình. MC Bình Minh và diễn viên Lê Phương là người dẫn dắt chương trình. Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế áo dài khoảng 3 năm nay. Tuy nhiên cô luôn coi mình là một nhà thiết kế trẻ đang trong quá trình khởi nghiệp và hoàn thiện bản thân. Cô vui khi các sản phẩm áo dài của mình được khách hàng yêu thích. Áo dài của Ngọc Hân được rất nhiều người đẹp nổi tiếng mặc trong ngày cưới như Á hậu Tú Anh, Á hậu Thanh Tú... Các Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Phí Thuỳ Linh, Á hậu Phương Nga, Á hậu Thuỳ Dung, MC Phan Anh, NSND Lan Hương, người mẫu Hồng Quế... đều từng diện áo dài cho HH Việt Nam 2010 thực hiện trên sân khấu trình diễn hoặc trong các sự kiện.