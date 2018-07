Jun Vũ cùng nhóm Ngựa Hoang “đại náo” show diễn của Chung Thanh Phong

Xuất hiện trong show diễn của NTK Chung Thanh Phong diễn ra vào chiều 14/7, 5 thành viên nhóm “Ngựa Hoang” - "Tháng năm rực rỡ": Hoàng Oanh, Jun Vũ, Khổng Tú Quỳnh và Trịnh Thảo nhanh chóng thu hút bởi vẻ trẻ trung, rạng ngời. Tất cả các ngôi sao tham dự đều diện trang phục của nhà thiết kế Chung Thanh Phong thể hiện sự ủng hộ dành cho người bạn thân thiết. Được biết, khi nhận được thông tin về sự tham dự của bạn bè, Chung Thanh Phong đã chạy nước rút, mang ê-kíp gần 100 thành viên từ Sài Gòn ra Đà Nẵng để hỗ trợ họ xuất hiện thật rực rỡ trên thảm đỏ chương “Dạo bước trên mây”. Ngoài việc trang phục được thiết kế riêng, anh còn làm việc với chuyên gia make up chọn phong cách trang điểm phù hợp. Chung Thanh Phong cho biết: “Ngoài việc, trình làng bộ sưu tập tại quê hương Đà Nẵng lần này có ý nghĩa rất lớn về mặt sự nghiệp. Nàng Mây như là cách tôi tôn vinh, trân trọng thời thanh xuân rực rỡ của mỗi cô gái, hãy xinh đẹp, sống và yêu hết mình”. "Dạo bước trên mây" là show thời trang do đạo diễn hình ảnh kiêm nhà sản xuất Long Kan thực hiện tại Bà Nà Hills, Đà Nẵng. Điểm nhấn của chương trình là sân khấu catwalk – chiếc cầu vàng lơ lửng giữa không trung, tạo ra một không gian thời trang lãng mạn, hoành tráng. Ở BST Nàng Mây, Chung Thanh Phong đã tiết chế những kiểu dáng phức tạp rườm rà, tận dụng phom dáng đơn giản và sắc trắng căn bản nhất để khai thác vẻ đẹp của hoạ tiết và chất liệu. Anh sử dụng ren, lưới và voan làm chất liệu chủ đạo trong BST lần này. . Một số bộ đầm cưới được tạo nên bởi kỹ thuật xếp lớp và rút nhún từ hàng ngàn lớp bèo xoắn ốc để tạo nên độ bồng bềnh nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát cho cô dâu. Hàng trăm ngàn những bông hoa vải 3D cùng hoạ tiết đám mây, hoa lá và những cánh chim trời xuất hiện xuyên suốt trong BST lấy cảm hứng bắt nguồn từ câu chuyện tình của Mây - Gió - Mưa. Nét lãng mạn cũng là đặc trưng riêng của BST Nàng Mây tập trung vào những cánh hoa 3D đủ mọi chất liệu từ phi, voan, lụa xếp đan xen. Những bông hoa li ti được đính kết từ hàng trăm ngàn cánh hoa, khi kết hợp lại tạo nên những chiếc váy bồng bềnh như những áng mây. Bên cạnh đó, những hoạ tiết đính kết tạo hình hoa lá, những cánh chim trời được đính kết hoàn toàn bằng tay kì công và tỉ mỉ, thể hiện tinh thần tự do và phóng khoáng. Siêu mẫu Minh Tú và NTK Chung Thanh Phong./.

