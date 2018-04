MC Phương Mai sải bước quyền lực trong khu vườn Anh quốc tuyệt diệu

Khung cảnh một khu vườn Anh Quốc dưới ánh trăng huyền ảo dần chuyển mình sang buổi bình minh rực rỡ với ánh nắng soi rọi cả một vùng sắc hoa đã được tái hiện qua BST “English Garden: Moonlight to Sunrays”. MC Phương Mai đảm nhiệm vai trò vedette trong bộ sưu tập, sải những bước chân quyền lực, sang trọng, quý phái giữa khu vườn ảo tưởng ấy. MC Phương Mai có gương mặt cá tính, đại diện cho vẻ đẹp nữ tính nhưng không kém phần mạnh mẽ, quyết liệt. Bởi vậy, cô được lựa chọn để truyền tải hình ảnh chuyển giao giữa ánh sáng, giữa đêm trăng huyền ảo và rạng rỡ lúc bình minh. BST “English Garden” lấy loài hoa Irish và Poppy - tượng trưng cho vẻ đẹp nơi xứ sở sương mù làm điểm nhấn chính. Lấy cảm hứng từ âu phục nam giới với quần đứng, quần tuxedo lụa, blazer và vest suông thanh lịch, gam chủ đạo BST là sắc màu đỏ và trắng quyền lực trên nền nghệ thuật cắt may tinh tế, phom dáng chắc chắn. Để làm mềm mại và nữ tính hoá những thiết kế lịch lãm, BST lồng ghép vào đó những mẫu thiết kế váy nhẹ nhàng, phảng phất nét bay bổng và phóng khoáng với hoạ tiết hoa sắc nước Anh. BST mong muốn truyền tải hình ảnh người phụ nữ hiện đại, quyền lực của thế kỉ 21 dám vươn xa và khẳng định mình để có thể chinh phục cả thế giới. Sự pha trộn màu sắc được thể hiện hài hoà trên nhiều dáng váy với những đường kẻ viền kẻ màu. Mềm mại và uyển chuyển, những nàng thơ của bộ sưu tập bước đi trong thiết kế váy hai dây lưng trần gợi cảm, góp phần phô diễn vẻ đẹp thanh xuân. Có thể thấy rằng, bộ sưu tập thực sự muốn giải phóng người phụ nữ khỏi những quy chuẩn. Hình tượng người phụ nữ có khi dịu dàng như ánh nắng, có lúc lại tự do, thoải mái và sải cánh giữa trời đêm./.

Khung cảnh một khu vườn Anh Quốc dưới ánh trăng huyền ảo dần chuyển mình sang buổi bình minh rực rỡ với ánh nắng soi rọi cả một vùng sắc hoa đã được tái hiện qua BST “English Garden: Moonlight to Sunrays”. MC Phương Mai đảm nhiệm vai trò vedette trong bộ sưu tập, sải những bước chân quyền lực, sang trọng, quý phái giữa khu vườn ảo tưởng ấy.

MC Phương Mai có gương mặt cá tính, đại diện cho vẻ đẹp nữ tính nhưng không kém phần mạnh mẽ, quyết liệt. Bởi vậy, cô được lựa chọn để truyền tải hình ảnh chuyển giao giữa ánh sáng, giữa đêm trăng huyền ảo và rạng rỡ lúc bình minh. BST “English Garden” lấy loài hoa Irish và Poppy - tượng trưng cho vẻ đẹp nơi xứ sở sương mù làm điểm nhấn chính.

Lấy cảm hứng từ âu phục nam giới với quần đứng, quần tuxedo lụa, blazer và vest suông thanh lịch, gam chủ đạo BST là sắc màu đỏ và trắng quyền lực trên nền nghệ thuật cắt may tinh tế, phom dáng chắc chắn.

Để làm mềm mại và nữ tính hoá những thiết kế lịch lãm, BST lồng ghép vào đó những mẫu thiết kế váy nhẹ nhàng, phảng phất nét bay bổng và phóng khoáng với hoạ tiết hoa sắc nước Anh.

BST mong muốn truyền tải hình ảnh người phụ nữ hiện đại, quyền lực của thế kỉ 21 dám vươn xa và khẳng định mình để có thể chinh phục cả thế giới.

Sự pha trộn màu sắc được thể hiện hài hoà trên nhiều dáng váy với những đường kẻ viền kẻ màu. Mềm mại và uyển chuyển, những nàng thơ của bộ sưu tập bước đi trong thiết kế váy hai dây lưng trần gợi cảm, góp phần phô diễn vẻ đẹp thanh xuân.

Có thể thấy rằng, bộ sưu tập thực sự muốn giải phóng người phụ nữ khỏi những quy chuẩn.

Hình tượng người phụ nữ có khi dịu dàng như ánh nắng, có lúc lại tự do, thoải mái và sải cánh giữa trời đêm./.