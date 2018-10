Ngắm đầm dạ hội của Phương Nga cho chung kết Miss Grand International

Chỉ còn 2 ngày nữa đêm chung kết Miss Grand International 2018 sẽ chính thức diễn ra tai Yagon, Myanmar và một trong những điều khán giả chờ đón nhất chính là Phương Nga sẽ mặc gì trong chung kết Miss Grand International 2018. Chiếc đầm dạ hội mà Phương Nga mang đến đêm chung kết Miss Grand International 2018 được lấy ý tưởng từ đôi cánh kết hợp biểu tượng hạt ngọc vàng - cây lúa chín của Việt Nam. Chiếc đầm có thiết kế ôm sát body thể hiện được sự mềm mại của cơ thể, được đính kết cầu kỳ công phu bởi những nghệ nhân lành nghề của thương hiệu Joli Poli trong suốt một tháng và chỉ hoàn thành trước đêm chung kết vài ngày gần đây. Đường nét uyển chuyển của từng lá lúa ôm sát sẽ tôn vinh được những đường cong hình thể và sẽ là điểm nhấn nổi bật đầy ý nghĩa cho Phương Nga tại đêm thi quan trọng nhất. NTK Anh Thư còn chia sẻ chiếc đầm có màu vàng đồng lấp lánh để thể hiện rõ sự lộng lẫy và quyền lực của Phương Nga trên sân khấu đấu trường nhan sắc quốc tế. Ngoài ra, Myanmar là “đất nước của những ngôi chùa và Phật giáo” nên người đẹp sinh năm 1998 cũng chọn tông màu vàng với hi vọng đây là màu sắc may mắn giúp cô tỏa sáng và tạo nên giây phút hoàng kim tại cuộc thi. Á hậu Phương Nga đang ở giai đoạn nước rút và quan trọng nhất của cuộc thi Miss Grand International 2018. Bản thân Phương Nga cũng giữ vững phong độ và luôn tràn đầy năng lượng cho đến những ngày cuối tại cuộc thi. Đêm chung kết Miss Grand International 2018 sẽ được diễn ra vào lúc 19h30 ngày 25/10 (theo giờ Việt Nam), livestream trên fanpage chính thức của cuộc thi. Hiện tại, BTC Miss Grand Intetnational đang kêu gọi bình chọn để chọn ra Top 5 thí sinh “hot” nhất và nổi bật nhất trong đêm thi bán kết 23/10 vừa qua. Một lần nữa khán giả Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết khi liên tục like và share ủng hộ Phương Nga, chỉ sau 3 giờ đồng hồ đăng tải mà bức ảnh của Phương Nga có hơn 8,300 lượt thích và hơn 15,000 lượt chia sẻ. 7c66325d43e04207741949352933241b/5bd2ddd2/2018_10_24/QH6lmyqSogPyoqsYrG5iQA/CLIP_THU.mp4

Chỉ còn 2 ngày nữa đêm chung kết Miss Grand International 2018 sẽ chính thức diễn ra tai Yagon, Myanmar và một trong những điều khán giả chờ đón nhất chính là Phương Nga sẽ mặc gì trong chung kết Miss Grand International 2018. Chiếc đầm dạ hội mà Phương Nga mang đến đêm chung kết Miss Grand International 2018 được lấy ý tưởng từ đôi cánh kết hợp biểu tượng hạt ngọc vàng - cây lúa chín của Việt Nam. Chiếc đầm có thiết kế ôm sát body thể hiện được sự mềm mại của cơ thể, được đính kết cầu kỳ công phu bởi những nghệ nhân lành nghề của thương hiệu Joli Poli trong suốt một tháng và chỉ hoàn thành trước đêm chung kết vài ngày gần đây. Đường nét uyển chuyển của từng lá lúa ôm sát sẽ tôn vinh được những đường cong hình thể và sẽ là điểm nhấn nổi bật đầy ý nghĩa cho Phương Nga tại đêm thi quan trọng nhất. NTK Anh Thư còn chia sẻ chiếc đầm có màu vàng đồng lấp lánh để thể hiện rõ sự lộng lẫy và quyền lực của Phương Nga trên sân khấu đấu trường nhan sắc quốc tế. Ngoài ra, Myanmar là “đất nước của những ngôi chùa và Phật giáo” nên người đẹp sinh năm 1998 cũng chọn tông màu vàng với hi vọng đây là màu sắc may mắn giúp cô tỏa sáng và tạo nên giây phút hoàng kim tại cuộc thi. Á hậu Phương Nga đang ở giai đoạn nước rút và quan trọng nhất của cuộc thi Miss Grand International 2018. Bản thân Phương Nga cũng giữ vững phong độ và luôn tràn đầy năng lượng cho đến những ngày cuối tại cuộc thi. Đêm chung kết Miss Grand International 2018 sẽ được diễn ra vào lúc 19h30 ngày 25/10 (theo giờ Việt Nam), livestream trên fanpage chính thức của cuộc thi. Hiện tại, BTC Miss Grand Intetnational đang kêu gọi bình chọn để chọn ra Top 5 thí sinh “hot” nhất và nổi bật nhất trong đêm thi bán kết 23/10 vừa qua. Một lần nữa khán giả Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết khi liên tục like và share ủng hộ Phương Nga, chỉ sau 3 giờ đồng hồ đăng tải mà bức ảnh của Phương Nga có hơn 8,300 lượt thích và hơn 15,000 lượt chia sẻ.