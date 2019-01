Ngọc Nữ duyên dáng trình diễn áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân

Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Ngọc Nữ đã tham gia trình diễn BST áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân tại Lễ phát sóng chính thức Kênh truyền hình Văn hóa-Du lịch (Vietnam Journey) được tổ chức tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58, Quán Sứ Hà Nội Nụ cười tươi tắn của "Hoa hậu ảnh" Ngọc Nữ trên sàn diễn. Ngọc Nữ cũng mặc bộ áo dài được in hoa tiết Cầu Vàng Đà Nẵng. Người đẹp Phí Thùy Linh. Cô diện chiếc áo dài in hình họa tiết cầu Trường Tiền tại Huế. Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Ngọc Anh. Người đẹp Phạm Ngọc Hà My. Bộ sưu tập lần này của Hoa hậu Ngọc Hân với các thiết kế áo dài in hình các địa điểm du lịch của Việt Nam theo chiều dài đất nước từ Bắc vào Nam. MC, người mẫu Mạnh Khang. Mạnh Khang diện chiếc áo dài cách tân cho nam với họa tiết in hình "Ngọ môn". Dàn người đẹp tham gia trình diễn cùng nhà thiết kế - Hoa hậu Ngọc Hân./.

