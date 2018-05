Ở tuổi U50, Jennifer Lopez khoe đường cong nóng bỏng với đầm ôm sát

Jennifer Lopez đã trở thành "tâm điểm" của sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở Los Angeles, Mỹ ngày 2/5 vừa qua. Người đẹp tới quảng bá cho show truyền hình World Of Dance mà cô đảm nhận vai trò giám khảo kiêm nhà sản xuất. Ở tuổi cận kề 50 nhưng Jennifer Lopez vẫn tự tin diện đầm ôm sát cơ thể, tạo dáng trên thảm đỏ sự kiện. World of Dance - tìm kiếm tài năng khiêu vũ hiện là chương trình hot trên kênh NBC. Ngoài Jennifer Lopez, thành phần giám khảo chương trình gồm có Ne-Yo, Derek Hough và Jenna Dewan. Phần 1 chương trình ra mắt hồi năm ngoái với 10 tập phát sóng. Phần 2 của chương trình bao gồm tới 16 tập. Dù đã ở tuổi gần 50 nhưng nữ ca sĩ vẫn tràn đầy sức sống. Cô trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Người đẹp vẫn đầy nhiệt huyết hoạt động nghệ thuật.

Jennifer Lopez đã trở thành "tâm điểm" của sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở Los Angeles, Mỹ ngày 2/5 vừa qua. Người đẹp tới quảng bá cho show truyền hình World Of Dance mà cô đảm nhận vai trò giám khảo kiêm nhà sản xuất. Ở tuổi cận kề 50 nhưng Jennifer Lopez vẫn tự tin diện đầm ôm sát cơ thể, tạo dáng trên thảm đỏ sự kiện. World of Dance - tìm kiếm tài năng khiêu vũ hiện là chương trình hot trên kênh NBC. Ngoài Jennifer Lopez, thành phần giám khảo chương trình gồm có Ne-Yo, Derek Hough và Jenna Dewan. Phần 1 chương trình ra mắt hồi năm ngoái với 10 tập phát sóng. Phần 2 của chương trình bao gồm tới 16 tập. Dù đã ở tuổi gần 50 nhưng nữ ca sĩ vẫn tràn đầy sức sống. Cô trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Người đẹp vẫn đầy nhiệt huyết hoạt động nghệ thuật.