Quán quân Next Top Kim Dung cá tính với phong cách cao bồi

Đêm thứ 2 của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018, NTK Lê Hà cùng thương hiệu Canifa đã gửi tặng giới điệu mộ thời trang BST “The Wild of Nature” được khơi nguồn cảm hứng từ chuyến đi khám phá những cánh đồng bông tại Texas, một tiểu bang của xứ sở cờ hoa nước Mỹ. Quán quân Vietnam’s Next Top Model - Kim Dung tiếp tục “chiếm spotlight” khi giữ vị trí vedette then chốt, mang đến khoảnh khắc thời trang khó phai dành cho những khán giả có mặt tại sự kiện. Quán quân Vietnam’s Idol Kids 2017 Thiên Khôi ngay lập tức chứng tỏ bản lĩnh catwalk “tài không đợi tuổi” khi thu hút mọi ống kính. BST “The Wild of Nature” của Canifa chính là công cụ khơi nguồn tinh thần và nhịp đập trẻ trung của thời đại mới, đúng với chủ đề “East meets West - Đông Tây hội ngộ” của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018. Sàn diễn năm nay hội tụ đủ những người mẫu đến từ mọi lứa tuổi, giới tính, sắc tộc, góp phần suy tôn thông điệp tích cực đúng như tên gọi của “Canifa Fashion for All - Thời trang dành cho tất cả”. Không thể phủ nhận rằng thần thái chuyên nghiệp không thua kém đàn anh chị và tạo dáng đáng yêu của những mẫu nhí “đổ bộ” sàn diễn đã chinh phục bao ánh nhìn dõi theo. Canifa dường như “lột xác” khi tái hiện hình ảnh về những chàng trai cao bồi nơi miền viễn du, phóng khoáng trên yên ngựa và ngao du đó đây trong thế giới hoang mạc tự to tự tại. Bảng màu ấm nóng như nâu, đỏ, xanh dương, biến tấu cùng xu hướng sắc tím của mùa thời trang năm nay trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt BST. Hàng chục mẫu thiết kế với phom dáng hiện đại, cấu trúc chắc chắn và tinh tế trên nền chất liệu vải cotton thoáng mát, mềm mại được NTK biến hoá tài tình, tạo ra những tuyệt phẩm thời trang ngập tràn phong vị tự nhiên. Ngoài ra, những thiết kế trẻ trung, năng động như áo sơ mi trắng dáng dài, áo jacket denim khoẻ khoắn hay những chiếc áo sơ mi kẻ caro tươi trẻ được lồng ghép khéo léo cùng phụ kiện mũ rộng vành và khăn quàng - đặc trưng của những chàng cao bồi bụi bặm và dữ dội. Có thể nói, Canifa by Lê Hà đã thành công khi kể câu chuyện về lăng kính sáng tạo của những người trẻ nhiệt huyết và đam mê, hoài bão, dám trải nghiệm những điều mới mẻ. Kết màn show diễn, dàn mẫu bất ngờ nhún nhảy trong điệu nhạc rộn ràng của vùng miền Tây nước Mỹ, khép lại hành trình chu du tới thế giới viễn du đầy gió bụi.

