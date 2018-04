Quán quân Next Top Kim Dung gợi ý gu ăn mặc nữ tính cho phái đẹp

Lấy cảm hứng từ những chiếc nơ xinh xắn vừa cổ điển, vừa tinh tế vữa có chút phá cách trẻ trung, NTK Nguyễn Minh Công đã giới thiệu BST mới đầy tính ứng dụng và phù hợp cho các bạn nữ trong ngày hè. Thể hiện xuất sắc ý tưởng của các thiết kế, quán quân Next top Kim Dung đã có sự thể hiện đầy nữ tính và thời trang trong những shoot hình của BST. Hình ảnh người phụ nữ hiện đại, trẻ trung và ngọt ngào trong những chiếc váy thanh lịch với hình tượng những chiếc nơ như mang đến làn gió mới mát mẻ trong những ngày hè. Những mẩu thiết kế được cắt form thoải mái, tôn dáng và được tô điểm bởi những chiếc nơ đặt để khéo léo. Nơ vẫn là điểm nhấn thời trang chưa bao giờ lỗi mốt suốt hàng trăm năm qua. Màu sắc chủ đạo của BST là đen – trắng – hồng, dễ dàng để tạo sự phối hợp và sử dụng, cũng là những màu sắc ít bị cũ theo thời gian. Trong những chiếc váy dịu dàng, Kim Dung như lột xác với hình ảnh hiền hòa và có phần yêu kiều hơn so với những shoot ảnh thời trang cá tính và gai góc. Quán quân Next top cũng có sự biến hóa với hình ảnh của chính mình trong BST lần này. Hiện là 1 trong những người mẫu sáng giá của làng mẫu, đặc biệt sau khi giành quán quân cuộc thi Vietnam’s next top model mùa All stars, Kim Dung ngày càng khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh của mình trên sàn catwalk và nhận được sự tin tưởng khi được mời xuất hiện trong các BST thời trang mới của nhiều NTK tài năng…

