Quán quân The Face 2018 Mạc Trung Kiên sải bước tại Seoul Fashion Week

Quán quân The Face Vietnam 2018 Mạc Trung Kiên cũng gây ấn tượng với công chúng Hàn Quốc khi được trình diễn trong show của D-Antidote. Đây là thương hiệu thời trang “ruột” của hàng loạt các ngôi sao K-pop đình đám. Vẻ ngoài bảnh bao cùng thần thái sắc lạnh giúp Mạc Trung Kiên nổi bật trên sàn diễn. “Chinh chiến” cùng Trung Kiên trong show diễn này là Á quân Quỳnh Anh. Cả hai được trình diễn trang phục thể thao khỏe khoắn, năng động. Sau màn xuất hiện đầy ấn tượng trên Vogue quốc tế bởi gu street style cực chất, Á quân The Face team Võ Hoàng Yến may mắn nhận được sự chú ý của nhiều nhà thiết kế xứ Hàn. Từng được cộng đồng mạng so sánh với quán quân Korea’s Next Top Model 2014 Hyunji Shin, Quỳnh Anh sở hữu nhiều yếu tố ngoại hình phù hợp với thị trường người mẫu Hàn Quốc. Trong buổi thử đồ với nhà thiết kế Doucan, Quỳnh Anh được dịp “đọ” thần thái với các người mẫu nội địa. Vóc dáng mảnh mai cùng khuôn mặt góc cạnh đậm chất châu Á giúp Quỳnh Anh nổi bật và cuốn hút. Cô nàng may mắn được sải bước trong show diễn của Doucan tại Seoul Fashion Week lần này. Seoul Fashion Week trong những năm gần đây là điểm đến thường xuyên của các tín đồ thời trang Việt nhưng để sải bước trên sàn diễn này là vô cùng khó. Điều này càng khẳng định bản lĩnh và tiềm năng của dàn mẫu mới này.

