Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chứng minh cô là “vua” của sàn catwalk

Trong show diễn của nhà thiết kế Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha, Võ Hoàng Yến đảm nhận vị trí vedette. Cô catwalk với bốt nhựa trong suốt, áo giáp kèm chân váy. Bộ váy nằm trong bộ sưu tập lấy chủ đề “East Meets West – Đông Tây hội ngộ” mang tên “Game of Throne – Trò chơi vương quyền” đã khiến khán giả bất ngờ. Chia sẻ về ý nghĩa BST lần này, NTK Lê Long Dũng cho biết đây sẽ là một tuyên ngôn về nữ quyền: “Không chỉ có đàn ông mới có thể làm vua. Võ Hoàng Yến chính là vua trên sàn catwalk”. BST lấy ý tưởng từ những bộ lễ phục cổ điển của nước Pháp vào thời Louis thứ 18, hình tượng những chàng hoàng tử, công chúa. Các thiết kế váy được đính kết hoàn toàn bằng 100% pha lê ngoại nhập đã tạo nên sự lộng lẫy và xa hoa cho BST của Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha. Được biết, trọng lượng trung bình của mỗi chiếc váy vào khoảng từ 45 đến 50kg. Bên cạnh đó, những thiết kế bằng giáp mạ vàng cũng là điểm nhấn đặc biệt của Lê Long Dũng trong BST lần này. Do trọng lượng váy khá nặng, các người mẫu được lựa chọn để diễn trong show phải có kỹ năng catwalk chắc chắn. Cùng với đó, người mẫu phải có thần thái đĩnh đạc và đôi mắt biết nói. Ngoài Võ Hoàng Yến là quân Vua, Á hậu Kim Nguyên, Quán quân Hương Ly, Đào Thị Hà, Đông Hà lần lượt được chọn cho vị trí quân Hậu, quân Ngựa, quân Xe và quân Pháo để thể hiện tinh thần, ý nghĩa của BST lần này. Các phụ kiện trang sức bằng kim cương đi kèm cũng góp phần làm cho BST trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Với trang phục nam, NTK Lê Long Dũng đã tinh tế biến tấu, thêm thắt tỉ mỉ, thổi một làn gió mới vào các bộ lễ phục nam đuôi tôm (2 đuôi, 4 đuôi, 6 đuôi) đầy lịch lãm và sang trọng. Một số hình ảnh trong bộ sưu tập.

