“Tan chảy” với những mẫu nhí xinh như thiên thần ở Tuần lễ thời trang

Đêm thứ hai của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam diễn ra với sự góp mặt của 6 thương hiệu thời trang đến từ Việt Nam là Học viện Thời trang London, Emspo, Ruby’s Midu, Happy Clothing, Butuni, Owen by Hoàng Minh Hà. Tiếp nối thành công của mùa trước, năm nay nhà mốt Happy Clothing đã không phụ lòng sự kỳ vọng của khán giả khi mang tới bộ sưu tập mang tên “Bird Of Paradise”. Các người mẫu nhí đã trình diễn những thiết kế của "Bird Of Paradise" hết sức chuyên nghiệp. Chất liệu chính trong BST lần này là lông vũ nhân tạo kết hợp cùng các chất liệu mỏng như lưới, Organza và lụa để tạo nên những bộ trang phục kiêu sa, mềm mại và uyển chuyển. Mang theo tinh thần của BST, trong mỗi thiết kế chúng ta đều có thể bắt gặp những chiếc lông vũ bay bổng được Thảo Nguyễn điểm xuyết một cách tinh tế, cùng với đó là bờm tóc hình chú chim độc đáo được dùng làm phụ kiện cho các bé gái. Lấy biểu tượng từ một loài chim thiên đường như ngôi sao băng cắt ngang qua bầu trời và để lại vệt sáng dài, NTK Thảo Nguyễn muốn truyền tải tới thông điệp rằng: “Trong cuộc sống con người cần cố gắng không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, vất vả, mọi định kiến thì mới có thể tỏa sáng rực rỡ”. Vẻ đáng yêu như thiên thần của các mẫu nhí trình diễn trong BST. Vị trí veddet được NTK Thảo Nguyễn ưu ái dành cho cô bé Chu Diệp Anh và người mẫu Nguyễn Oanh – Quán quân Vietnam's Next Top Model 2014. Có năng khiếu nghệ thuật từ khá sớm và được bố mẹ cho theo học tại học viện đào tạo mẫu nhí, Diệp Anh nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang săn đón. Khoác trên mình bộ váy xòe xếp tầng với những chi tiết lông vũ được đính kết tỉ mỉ, mẫu nhí như một nàng công chúa điệu đà bước ra từ xứ sở thần tiên.

