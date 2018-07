Taylor Swift “biến hóa” liên tục với phong cách từ gợi cảm đến cá tính

Taylor Swift xuất hiện đầy phấn khích sau thành công của đêm nhạc diễn ra tại New Jersey vào tối 20/7 vừa qua. "Công chúa nhạc đồng quê" nóng bỏng với áo sơ mi trễ nải dáng rộng phối cùng quần shorts jeans gợi cảm cùng boots dài ấn tượng. Taylor Swift đã có buổi trình diễn thành công và ấn tượng. Nữ ca sĩ đã từng làm nên lịch sử khi thu hút lượng khán giả "khủng" trong buổi trình diễn tại sân vận động MetLife ở New Jersey trước đó. Taylor Swift từng ghi tên mình vào danh sách những hiện tượng âm nhạc đương đại thế giới. Trong show diễn ở New Jersey tối 20/7 vừa qua, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi liên tục thay ba bộ trang phục khác nhau. Từ gợi cảm, quyến rũ đến cá tính đều được nữ ca sĩ tận dụng triệt để. Taylor Swift là một trong những ngôi sao có phong cách thời trang ấn tượng và ổn định. Những set đồ của cô vẫn mang nét trẻ trung, cá tính mà không kém phần nữ tính. Nói không với sexy nhưng cô công chúa nhạc đồng quê luôn ghi điểm bởi vẻ đẹp hết sức dịu dàng, thanh thoát.

